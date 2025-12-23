Viettel Commerce hợp tác Dreame Technology: Tham gia “cuộc đua” điện máy thông minh

Ngày 16/12/2025, Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại & Xuất nhập khẩu Viettel (Viettel Commerce) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Dreame Technology. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường điện máy Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, khi nhu cầu về các thiết bị gia dụng thông minh, tích hợp công nghệ cao ngày càng gia tăng cùng với mức sống và xu hướng số hóa đời sống gia đình.

Việt Nam - Thị trường trọng điểm trong chiến lược Đông Nam Á của Dreame

Phát biểu tại sự kiện, ông Harley - Giám Đốc Dreame khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh Việt Nam giữ vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Theo ông, ngay từ khi thành lập, Dreame đã mang tư duy toàn cầu, coi mỗi thị trường là "sân nhà" của mình.

"Chúng tôi tin rằng giới hạn của công nghệ không bao giờ nên bị bó hẹp bởi ranh giới địa lý. Ngay từ khi ra đời, Dreame đã mang tinh thần toàn cầu, mỗi thị trường đều là sân nhà của chúng tôi." ông Harley chia sẻ.

Hiện Dreame đã có mặt tại hơn 6.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới, phục vụ hơn 21 triệu hộ gia đình và xây dựng cộng đồng khoảng 11 triệu người dùng trung thành. Theo đại diện doanh nghiệp, các con số này phản ánh niềm tin của người tiêu dùng toàn cầu đối với công nghệ và chất lượng sản phẩm mà Dreame theo đuổi.

Theo thỏa thuận hợp tác, Viettel Commerce sẽ đồng hành cùng Dreame trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái điện máy thông minh tại Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện, Dreame Technology và Viettel Distribution - đơn vị phân phối trực thuộc Viettel Commerce cũng ký kết hợp tác phân phối các ngành hàng, đồng thời trao chứng nhận cho các đại lý chính thức trên toàn quốc.

Viettel Distribution ký kết hợp tác chiến lược với các Ngành hàng Dreame

Từ thiết bị làm sạch đến hệ sinh thái "Người – Xe – Nhà"

Dreame Technology là tập đoàn công nghệ toàn cầu với thế mạnh cốt lõi ở ba lĩnh vực gồm động cơ tốc độ cao, thuật toán thông minh và cánh tay robot mô phỏng sinh học. Từ nền tảng này, doanh nghiệp không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, từ thiết bị làm sạch tự động sang các dòng điện máy gia dụng lớn như máy giặt, tủ lạnh và điều hòa không khí.

Những nỗ lực đổi mới công nghệ của Dreame đã được ghi nhận trên thị trường quốc tế. Tại triển lãm IFA 2025, các sản phẩm như điều hòa X-Wind, tủ lạnh Z-Fresh và máy giặt Dreame đã giành được nhiều giải thưởng về đổi mới công nghệ, qua đó củng cố vị thế của doanh nghiệp trong phân khúc điện máy thông minh.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Dreame đã giới thiệu hai dòng sản phẩm trọng điểm gồm máy giặt và tủ lạnh thế hệ 2026 tới các đại lý, đối tác và đại diện truyền thông. Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, các đối tác có cơ hội tiếp cận trực tiếp tính năng và tiềm năng thị trường của sản phẩm trước khi đưa vào hệ thống bán lẻ.

Vai trò của Viettel Distribution trong hệ sinh thái Viettel

Viettel Commerce hiện là trụ cột của Tập đoàn Viettel trong lĩnh vực thương mại và logistics. Doanh nghiệp sở hữu mạng lưới gần 5.000 điểm bán bao phủ đa dạng kênh từ chuỗi bán lẻ, điện máy đến đại lý và điểm bán tại các địa phương mà trong đó trung tâm phân phối Viettel (Viettel Distribution) giữ vai trò chủ lực. Với lợi thế đó, Viettel Distribution được đánh giá là yếu tố then chốt giúp các sản phẩm điện máy công nghệ cao tiếp cận thị trường nhanh hơn, đặc biệt tại khu vực ngoài các đô thị lớn.

Với hơn ba thập kỷ kiên định theo đuổi sứ mệnh "Sáng tạo vì con người", Tập đoàn Viettel đã đóng vai trò quan trọng trong việc phổ cập dịch vụ viễn thông và đưa công nghệ thông tin thâm nhập sâu vào đời sống xã hội. Bước sang giai đoạn phát triển mới, Viettel xác định mục tiêu tiên phong, giữ vai trò chủ lực trong kiến tạo xã hội số, lấy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số làm nền tảng nâng cao chất lượng sống của người dân.

Với sự chỉ đạo từ Viettel Commerce, Viettel Distribution tham gia trực tiếp vào quá trình phân phối hệ sinh thái điện máy - nhà bếp thông minh Dreame Home tại Việt Nam, tập trung phát triển 5 ngành hàng chủ lực gồm: thiết bị giải trí nghe nhìn, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa không khí và thiết bị điện máy gia dụng bếp. Đây là những ngành hàng gắn liền với nhu cầu thiết yếu của hộ gia đình, đồng thời phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng hướng tới tiện nghi, công nghệ và tự động hóa trong đời sống hiện đại.

Đối tác tham quan và trải nghiệm các sản phẩm trọng điểm

Theo đại diện của Viettel Commerce, việc hợp tác với Dreame không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn nằm trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp nhằm mở rộng hệ sinh thái sản phẩm công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người tiêu dùng Việt Nam, phù hợp với định hướng "Sáng tạo vì con người" mà Tập đoàn Viettel theo đuổi suốt hơn ba thập kỷ qua.