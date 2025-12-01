Cổ phiếu F88 sắp không còn giá 1 triệu đồng

Ngày 17/12, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã CK: F88) công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cô đông thường niên Công ty thông qua ngày 26/06/2025.﻿

Cụ thể, F88 dự kiến phát hành hơn 101,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:12, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và 1 quyền sẽ nhận được 12 cổ phiếu phát hành thêm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 1.016,5 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2025 và quý I/2026, ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của F88 sẽ tăng từ gần 8,5 triệu cổ phiếu lên hơn 110,1 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên mức gần 1.101,3 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/12, cổ phiếu F88 đóng cửa tại mức giá 1.215.000 đồng/cp.

Giá cổ phiếu của F88 đã gây chú ý lớn ngay từ khi lên sàn UPCoM vào ngày 8/8. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên của F88 là 634.900 đồng/cp, với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM là ±40%, ngay khi mở màn, cổ phiếu này đã tăng kịch trần chạm đến mức giá 888.800 đồng/cp và tiếp tục tăng lên mốc 1 triệu đồng/cp và giao dịch quanh mặt bằng 1 triệu đồng như hiện tại.

Nguyên nhân chính đằng sau mức thị giá cao của cổ phiếu F88 là do tổng số lượng cổ phiếu hiện tại chỉ có hơn 8 triệu đơn vị, cổ phiếu hiện đang rất cô đặc. Tính toán theo giá thị trường hiện tại, khi thực hiện chia tách cổ phiếu, giá F88 sẽ về mức khoảng 90.000 đồng/cp.

Trước đó, ngày 11/12/2025, F88 đã hoàn tất phân phối 206.615 cổ phiếu cho 324 người lao động trong công ty. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12/2025 hoặc tháng 1/2026.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của F88 tăng từ gần 8,3 triệu cổ phiếu lên gần 8,5 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên mức hơn 84,7 tỷ đồng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, F88 dự kiến thu về gần 2,07 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP lần này. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ: 66,66% cổ phiếu được giải tỏa sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, còn lại được giải tỏa sau 18 tháng.

Theo danh sách công bố, ông Phùng Anh Tuấn- Chủ tịch của F88 được mua nhiều nhất với 21.620 cổ phiếu; tiếp đến là ông Nguyễn Đức Đại- Tổng Giám đốc được mua 20.819 cổ phiếu; ông Ngô Quang Hưng- Thành viên HĐQT không điều hành cũng được phân phối 17.619 cổ phiếu,...