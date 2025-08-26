So găng F88 và hai 'đại gia' cầm đồ Thái Lan: 'Bé hạt tiêu' tung cú đấm lợi nhuận 213%, quy mô chỉ bằng 1/14 nhưng giá cổ phiếu cao gấp 30 lần

Kể từ khi chào sàn vào tháng 8/2025, cổ phiếu F88 đã có những phiên tăng trần liên tiếp, từng lên mức giá cao nhất là 1,175 triệu đồng trước khi giao dịch quanh mặt bằng 1 triệu đồng như hiện tại.

Về phía 2 mô hình chuỗi cầm đồ tương tự F88 tại Thái Lan, cổ phiếu TIDLOR của Ngern Tid Lor có giá khoảng 15.000 đồng (18.7 THB), cổ phiếu SAWAD của Srisawad hiện đang ở mức giá 34.300 đồng (~24.7 THB).

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị F88, cho biết nguyên nhân chính đằng sau mức thị giá cao của cổ phiếu F88 là do tổng số lượng cổ phiếu hiện tại chỉ có hơn 8 triệu đơn vị, cổ phiếu hiện đang rất cô đặc. Sau khi thực hiện chia tách cổ phiếu, giá﻿ F88 sẽ về mức khoảng 70.000 đồng.

Thực tế, vốn hóa và quy mô tài sản của F88 vẫn còn một khoảng cách rất xa so với hai 'đại gia' Thái Lan. Cụ thể về vốn hóa Ngern Tid Lor vào khoảng 37.300 tỷ VND, gấp 4,4 lần F88; Srisawad khoảng 28.000 tỷ VND, gấp 3,3 lần F88. Về quy mô tài sản, sự chênh lệch còn lớn hơn khi tổng tài sản của hai đại gia Thái Lan đều lớn hơn 14 lần so với F88.

Tuy nhiên, bức tranh về tăng trưởng gần đây mới là điều đáng chú ý. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy F88 đang tăng trưởng bùng nổ với lợi nhuận trước thuế tăng vọt 213% so với cùng kỳ.

Còn Tid Lor tiếp tục là hình mẫu về sự bền vững với lợi nhuận ròng tăng trưởng 14,3% và giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,78%. Ngược lại, Srisawad đang cho thấy những dấu hiệu hụt hơi khi lợi nhuận ròng sụt giảm 6,2% và tỷ lệ nợ xấu ở mức ~3,73%.

Diễn biến giá cổ phiếu trong 6 tháng qua phần nào phản ánh các đặc điểm này.﻿

Để hiểu rõ hơn về hai doanh nghiệp Thái Lan, cần nhìn vào lịch sử phát triển đầy thú vị của họ.

Srisawad là câu chuyện kinh điển về con đường tự lực, khởi nghiệp từ một tiệm cầm đồ gia đình vào năm 1979 và lớn mạnh bằng chiến lược tăng trưởng hữu cơ, mở rộng mạng lưới thần tốc ra các vùng nông thôn.

Ngược lại, Ngern Tid Lor, vốn có cùng gốc gác, lại là câu chuyện về sự "lột xác" ngoạn mục thông qua các thương vụ M&A, với sự tham gia của Ngân hàng Ayudhya và sau đó là quỹ đầu tư hàng đầu thế giới CVC Capital Partners, đỉnh cao là cú IPO tỷ đô vào năm 2021.

Cả hai công ty đều đã hiện diện tại Việt Nam nhưng mỗi doanh nghiệp theo một cách rất khác nhau.

Srisawad chọn con đường cạnh tranh trực diện, có mặt tại Việt Nam từ năm 2016 với thương hiệu Srisawad Việt Nam và hơn 100 chi nhánh, dư nợ năm 2024 khoảng 600 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngern Tid Lor mới đây đi một nước cờ: Piyasak Ukritnukun - CEO của Công ty tài chính Ngern Tid Lor, tham gia vị trí thành viên HĐQT độc lập của F88.

CEO Ngern Tid Lor tham gia HĐQT F88 trước thềm lên sàn UPCoM

Lý giải cho việc các nhà đầu tư và các công ty Thái lại quan tâm đến lĩnh vực tài chính vi mô tại Việt Nam? Câu trả lời nằm ở tiềm năng của thị trường.

Báo cáo từ FiinGroup chỉ ra, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của Việt Nam thông qua các tổ chức tín dụng năm 2023 chỉ chiếm 28,5% GDP, một con số còn khiêm tốn so với các nước trong khu vực như Thái Lan (44,5%) hay Malaysia (65,2%). Trong khi đó, doanh thu của các cửa hàng cầm đồ có đăng ký hoạt động trên cả nước năm 2024 đã đạt mức khoảng 8 tỷ USD.

Thị trường tài chính thay thế tại Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) hơn 38% trong giai đoạn 2021-2023. Tệp khách hàng chính là nhóm thu nhập thấp và trung bình, chiếm tới 47% dân số trong độ tuổi lao động - một phân khúc rộng lớn mà các ngân hàng truyền thống chưa thể phục vụ hết.

Trong bối cảnh đó, F88 nổi lên với vị thế dẫn đầu tuyệt đối, biến đây trở thành "đại dương xanh" mà F88 đang khai phá và các công ty Thái Lan thèm muốn.