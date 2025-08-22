Chủ tịch F88 nói về mức giá hơn 1 triệu đồng/cp: "Mọi người không hiểu nên mới thấy giá cổ phiếu cao"

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu F88 tăng 1,1% lên mức giá 1.038.000 đồng/cp, là cổ phiếu duy nhất ở Việt Nam có mức giá trên 1 triệu đồng. Vốn hóa doanh nghiệp đã vượt 8.500 tỷ đồng, tương đương hơn 320 triệu USD.

Giá cổ phiếu của F88 đã gây chú ý lớn ngay từ khi lên sàn UPCoM vào ngày 8/8. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên của F88 là 634.900 đồng/cp, với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM là ±40%, ngay khi mở màn, cổ phiếu này đã tăng kịch trần chạm đến mức giá 888.800 đồng/cp và tiếp tục tăng lên mốc 1 triệu đồng/cp.

Trước câu hỏi về mức giá quá cao của cổ phiếu, ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT F88 cho biết, nguyên nhân chính đằng sau mức giá này của cổ phiếu F88 là do tổng số lượng cổ phiếu của F88 hiện tại chỉ có hơn 8 triệu cổ phiếu. Chính vì vậy, cổ phiếu hiện đang rất cô đặc.

"Do mọi người không hiểu nên mới thấy giá cổ phiếu cao" - ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, dự kiến trong vòng 1 - 2 tháng tới, F88 sẽ thực hiện chia tách cổ phiếu. Khi đó, giá cổ phiếu có thể sẽ về mức khoảng 100.000 đồng/cổ phiếu.

Ông Tuấn cũng bày tỏ rằng việc F88 đại chúng và giao dịch trên UPCoM trong giai đoạn này là bước đệm để F88 đưa cổ phiếu lên HoSE, do vậy, F88 không phát hành mới cổ phiếu ra công chúng, các giao dịch trên thị trường hiện nay chủ yếu là giao dịch nội bộ của các cổ đông và mua bán cổ phiếu ESOP. Đó là lý do giá cổ phiếu F88 hơn 1 triệu/cp.

"Về mặt định giá của doanh nghiệp, năm 2023, F88 đã được định giá là 350 triệu USD, tương ứng với giá trị cổ phiếu đang giao dịch trên UPCoM hiện tại. Có nghĩa là cách đây 2 năm, giá trị của công ty đã ở mức đó rồi." - Ông Tuấn cho biết

Ông nói thêm, "Đứng ở góc độ của tôi, tôi thấy giá trị cổ phiếu F88 và vốn hóa doanh nghiệp là đang thấp so với giá trị của doanh nghiệp. "

Bổ sung cho phần giải thích của ông Tuấn, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Giám đốc tài chính của F88 nhấn mạnh rằng mức giá cao hiện tại không phải là không có cơ sở.

Bà Thảo cho biết, mức giá chào sàn ban đầu của F88 là 634.900 đồng/cp, đã được xác định một cách thận trọng. F88 đã lấy mức giá thị trường đang giao dịch trên sàn OTC cộng với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần. Sau đó, chúng tôi tiến hành cộng hai mức giá này lại và chia trung bình, đồng thời áp dụng thêm một số hệ số nhất định nữa để ra được mức giá chào sàn là 634.900 đồng/cp.

Theo bà Thảo, sau khi F88 thực hiện phiên giao dịch đầu tiên, giá cổ phiếu tăng thể hiện rằng thị trường đang đánh giá cổ phiếu của F88 có giá trị cao hơn mức giá mà công ty đã xác định ban đầu.

Bà Thảo khẳng định, giá của cổ phiếu thì do thị trường quyết định. Công ty không thực hiện mua bán hay giao dịch bất kỳ cổ phiếu nào của chính mình trên thị trường.

Trả lời về chiến lược huy động vốn trong thời gian tới, ông Phùng Anh Tuấn cho biết thời gian tới F88 sẽ có một vòng pre-IPO, có thể diễn ra khoảng đầu năm 2026. F88 sẽ lựa chọn những nhà đầu tư chiến lược mang lại giá trị về vốn, về danh tiếng và kinh nghiệm quản trị.

Ban lãnh đạo F88 đặt mục tiêu định giá 1 tỷ USD vào năm 2027. Bà Thảo cho biết, F88 kỳ vọng hệ số P/E có thể đạt mức 20 lần, dựa trên mô hình định giá PEG (P/E trên tốc độ tăng trưởng) do F88 đang có tốc độ tăng trưởng vượt trội so với ngành.

Công ty đã xây dựng một mô hình tài chính cụ thể với mục tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay khoảng 30%/năm và doanh thu tăng 20%/năm.