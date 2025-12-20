Cen EcoTech miễn phí đào tạo nghề chuẩn quốc tế

Khi tay nghề trở thành chìa khóa hội nhập

Thị trường lao động toàn cầu hiện đang thiếu hụt lực lượng lao động lành nghề ở nhiều lĩnh vực. Những quốc gia phát triển như: Úc, Mỹ, Canada, Nhật Bản,... đều đang mở rộng cơ hội làm việc cho người có kỹ năng thực hành, đặc biệt trong các ngành dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, nhà hàng – khách sạn và kỹ thuật. Xu hướng này đặt ra yêu cầu rõ ràng: tay nghề trở thành điều kiện tiên quyết để hội nhập thành công vào thị trường quốc tế.

Tại châu Âu, Đức là một trong những nền kinh tế chịu tác động rõ rệt của già hóa dân số. Theo các viện nghiên cứu kinh tế, nước này đang thiếu khoảng 400.000 lao động có tay nghề mỗi năm. Nhu cầu nhân lực gia tăng trong khi nguồn lao động nội địa hạn chế, Đức buộc phải mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài để bù đắp khoảng trống.

Chính phủ Đức liên tục điều chỉnh chính sách nhập cư, mở rộng các diện visa theo Điều 18 của Luật Cư trú, bao gồm 18A và 18B, nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lao động tay nghề.

Visa 18A yêu cầu người lao động đã được rèn luyện bài bản và có khả năng được công nhận tương đương hệ thống nghề Đức. Visa 18B, dù dành cho người tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn đòi hỏi năng lực phù hợp vị trí tuyển dụng, đặc biệt trong các ngành dịch vụ và chăm sóc, nơi kỹ năng thực hành quyết định hiệu quả.

Dù chính sách mở, tiêu chuẩn tuyển dụng không hề nới lỏng. Theo các chuyên gia, thị trường Đức thiếu lao động sẵn sàng làm việc ngay, chứ không thiếu hồ sơ ứng tuyển. Tuyển người chỉ để đào tạo lại gần như không còn phổ biến do chi phí và thời gian cao.

Thực tế này khiến nhiều lao động nước ngoài, trong đó có người Việt, dù đáp ứng yêu cầu pháp lý, vẫn phải bổ sung tay nghề hoặc kéo dài xét duyệt trước khi được phỏng vấn và ký hợp đồng. Trong bối cảnh đó, chuẩn bị tay nghề ngay từ Việt Nam trở thành yếu tố then chốt để tiếp cận cơ hội làm việc bền vững tại Đức.

Cen EcoTech và mô hình đào tạo miễn phí chuẩn đầu ra

Tại Việt Nam, nhu cầu tham gia các chương trình đi Đức theo diện 18A, 18B đang tăng mạnh. Tuy nhiên, nhiều lao động, kể cả đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học, vẫn gặp khó khăn vì thiếu kỹ năng tay nghề, tạo ra khoảng cách lớn so với yêu cầu của doanh nghiệp Đức.

Trong bối cảnh này, các cơ sở đào tạo không chỉ cấp bằng, mà cần trang bị năng lực làm việc, coi đây là tiêu chí đầu ra quan trọng. Đặc biệt, những người đang chờ hoàn thiện thủ tục visa sẽ tận dụng hiệu quả thời gian chờ khi được rèn luyện tay nghề ngay tại Việt Nam, rút ngắn khoảng cách giữa hồ sơ và khả năng làm việc.

Từ thực tế trên, Trường Cao đẳng Cen EcoTech triển khai mô hình chuẩn bị tay nghề miễn phí chuẩn Đức trong thời gian người học chờ visa, trong đó có lộ trình dành riêng cho người đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học – nhóm lao động có nền tảng học vấn nhưng đang tìm kiếm nghề nghiệp thực tiễn, với nhu cầu cao và đầu ra rõ ràng tại Đức.

Cen EcoTech đào tạo nghề miễn phí, chuẩn bị nguồn nhân lực cho thị trường Đức

Theo đại diện nhà trường, mô hình được xây dựng theo hướng gói giải pháp đồng bộ, thay vì các bước rời rạc. Người học được hỗ trợ từ khâu công nhận văn bằng, tham gia rèn luyện tay nghề miễn phí, đồng thời học tiếng Đức song song trong quá trình thực hành, trước khi hoàn thiện hồ sơ và xuất cảnh làm việc tại Đức.

Nội dung học tập được thiết kế tinh gọn, tập trung vào thực hành, với 90% thời lượng học tập gắn với môi trường doanh nghiệp. Trong bối cảnh Đức đang thiếu hụt nhân lực ở nhóm ngành dịch vụ chăm sóc cá nhân, nhà hàng – bếp và các dịch vụ liên quan đến sức khỏe, Cen EcoTech triển khai đào tạo các nghề gồm: Làm đẹp – spa cơ bản; Nail cơ bản; Massage trị liệu cơ bản; Bếp Sushi cơ bản và Bếp Âu cơ bản – những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng ổn định tại thị trường này.

Sau khi hoàn thành lộ trình, học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ nghề từ Cen EcoTech, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp tiếp nhận. Việc chuẩn bị đồng bộ tay nghề và ngôn ngữ giúp người lao động làm việc ngay khi sang Đức, đồng thời mở ra lộ trình nghề nghiệp rõ ràng với thu nhập khởi điểm hấp dẫn.

Theo các chuyên gia, các mô hình rèn luyện nhân lực bài bản, giảm chi phí và tập trung vào năng lực như tại Cen EcoTech đang trở thành hướng đi hiệu quả, giúp lao động Việt nâng cao khả năng trúng tuyển, thích nghi nhanh và gắn bó lâu dài trong bối cảnh Đức ngày càng coi trọng chất lượng nguồn nhân lực.

