Biết sữa Hiup 27 là hàng giả vẫn tiêu thụ 860.688 lon, Công ty Alama thu gần 471 tỷ đồng

20-12-2025 - 09:55 AM | Doanh nghiệp

Mặc dù biết sữa Hiup 27 có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả nhưng Công ty Alama vẫn tiêu thụ ra thị trường 860.688 lon, doanh thu thu được gần 471 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding); La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding) về 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền .

Cùng vụ án, Viện Kiểm sát cũng truy tố 15 bị can khác bị truy tố về 1 trong 3 tội nêu trên.

Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh, ngày 7/5/2020, Trần Xuân Chiến thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có “Sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27”.

Trần Xuân Chiến làm Giám đốc, phụ trách truyền thông, marketing. Từ đầu năm 2021, Nguyễn Thị Bích Phương phụ trách bán hàng.

Sữa Hiup được xác định là hàng giả.

Sau khi thành lập Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đưa sản phẩm sữa Hiup 27 về nhà máy Nature Made sản xuất, đồng thời, Công ty Alama ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm Hiup 27 với Công ty Nature Made.

Đến tháng 9/2024, Trần Xuân Chiến được La Khắc Minh thông báo “sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27" không đạt chỉ tiêu chất lượng, Phương được thông tin cho biết sản phẩm “Hiup 27 loại 650g hương vani” có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả.

Tuy nhiên, để không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty Alama, Chiến và Phương tiếp tục đặt hàng Công ty Nature Made gia công theo công thức do Phạm Duy Tân xây dựng không đảm bảo chất lượng để đưa sản phẩm tiêu thụ trên thị trường, với số lượng 860.688 lon, trị giá gần 109 tỷ đồng.

Thực tế, giá xuất xưởng chỉ 87.800 đồng/lon. Sau đó, Công ty Alama bán sản phẩm ra thị trường với giá bán trung bình là 547.149 đồng/lon, tổng doanh thu thu được gần 471 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 160 tỷ đồng.

Trong đó, Trần Xuân Chiến được hưởng từ doanh thu bán hàng giả tại Công ty Alama là 21 tỷ đồng, Nguyễn Thị Bích Phương được hưởng từ doanh thu bán hàng giả gần 16,5 tỷ đồng. Số tiền lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông của Công ty Z Holding và nhân viên của các hệ thống, nhóm bán hàng.

Cơ quan điều tra đã thu thập, trưng cầu giám định đối với 277 mẫu/36 loại sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Nature Made.

Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận hàng chục sản phẩm có chỉ tiêu dinh dưỡng thấp hơn nhiều lần so với công bố. Trong đó riêng loại sữa Hiup 27 hương vani bị kết luận có 4 chỉ tiêu thấp hơn 70% so với công bố.

Đường dây 3 doanh nghiệp sản xuất, buôn bán sữa giả HIUP

