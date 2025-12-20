1 công ty dầu khí dự kiến lãi sau thuế hơn 2.000 tỷ đồng năm 2026, cổ phiếu kịch trần phiên cuối tuần

Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR) vừa thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 tạm thời.

Dựa trên giả định giá dầu thô ở mức 75 USD/thùng và tỷ giá quy đổi 26.500 VNĐ/USD, BSR đã xây dựng các chỉ tiêu tài chính hợp nhất cho năm 2026 với tổng doanh thu dự kiến đạt 154.140 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.162 tỷ đồng, tăng 187% so với kế hoạch năm 2025.

Về kết quả kinh doanh, ước tính năm 2025, BSR đã có sản lượng sản xuất đạt 7,9 triệu tấn (đạt 108% kế hoạch); doanh thu đạt 142.298 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng (vượt 262% kế hoạch) và nộp ngân sách nhà nước đạt 14.250 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch).﻿

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong kế hoạch năm 2026 là lộ trình đầu tư mạnh mẽ với tổng vốn đầu tư dự kiến là 8.578 tỷ đồng, hoàn toàn sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu.



Trong đó, dự án Nâng cấp mở rộng (NCMR) Nhà máy lọc dầu Dung Quất chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị giải ngân kế hoạch năm 2026 lên tới 7.787 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được tập trung cho các hạng mục: thực hiện san lấp mặt bằng, thanh toán hợp đồng EPC, chi phí Ban Quản lý dự án và tư vấn. Đây là dự án mang tính sống còn để nâng cấp năng lực thiết kế lên 117.000 thùng/ngày và giúp nhà máy thích ứng với các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn.



Ngoài ra, công ty cũng dành nguồn lực cho các dự án tiềm năng khác như:



Xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô (giải ngân 123 tỷ đồng).



Dự án năng lượng xanh và sản xuất nhiên liệu sản phẩm xanh (SAF, Biofuel...).



Xây dựng trụ sở làm việc mới của BSR tại Quảng Ngãi (giải ngân 130 tỷ đồng).



Để thích ứng với xu hướng dịch chuyển năng lượng, BSR sẽ xây dựng kế hoạch phát triển Mua bán & Sáp nhập (M&A) phù hợp với chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2050 nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động giá dầu.



Công ty cũng chú trọng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cụ thể, BSR dự kiến tăng cường ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) vào công tác dự báo giá dầu, quản trị rủi ro và xây dựng mô hình nhà máy thông minh.﻿

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BSR kết phiên 19/12 với mức giá trần là 15.950 đồng/cp, vốn hoá thị trường đạt gần 80.000 tỷ đồng.