Nhà máy lọc dầu tỷ đô ước tính doanh thu năm 2025 hơn 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 4.500 tỷ

Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) ước tính kết quả kinh doanh, cho biết, năm 2025, BSR đã có kết quả sản xuất kinh doanh rất ấn tượng; sản lượng sản xuất đạt 7,9 triệu tấn (đạt 108% kế hoạch); doanh thu đạt 142.298 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng (vượt 262% kế hoạch) và nộp ngân sách nhà nước đạt 14.250 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch).

BSR cho biết, ﻿năm 2025 là năm mà thị trường năng lượng thế giới biến động với cường độ lớn, gắn chặt với địa chính trị và sự dịch chuyển nhu cầu toàn cầu. Giá dầu thô Brent giảm gần 20%, từ mức 79 USD/thùng xuống khoảng 64 USD/thùng vào cuối năm, trong đó có những thời điểm giá dầu thô biến động hơn 16% chỉ trong 1 tuần.

Bên cạnh đó, cơ cấu giá sản phẩm cũng bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh khốc liệt từ các tổ hợp lọc hóa dầu trong khu vực. Đặc biệt, tỷ giá USD/VND tăng cao cũng là áp lực lớn với việc nhập khẩu dầu thô nguyên liệu của BSR. Ngoài ra, áp lực chuyển dịch năng lượng và chính sách mở rộng nhiên liệu E10 đã buộc BSR phải thay đổi linh hoạt chiến lược sản xuất kinh doanh.

Có thể nói năm 2025, BSR đã đối mặt với “áp lực kép”: Một mặt phải đảm bảo hoàn thành, phấn đấu vượt các chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch pháp lệnh và giữ vững thị trường nội địa, tăng cường vị thế kinh doanh trên thị trường trong nước và quốc tế. Mặt khác phải chủ động thích ứng với biến động khó lường của thị trường tài chính và làn sóng năng lượng mới đang định hình lại bản đồ cạnh tranh toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, ﻿BSR đã vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở công suất bình quân quy đổi 120%. BSR cũng tận dụng hiệu quả cửa sổ cơ hội khi giá dầu thô giảm nhưng giá sản phẩm không giảm tương ứng hoặc thậm chí có lúc giá sản phẩm đi ngược với chiều giảm của giá dầu thô, góp phần tối ưu hóa lợi nhuận.

Đặc biệt, BSR đã chủ động điều hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bám sát các kịch bản sản xuất kinh doanh được xây dựng và cập nhật theo diễn biến giá dầu cũng như crack spread (chênh lệch giữa giá dầu thô đầu vào và giá trị tổng hợp của các sản phẩm đầu ra), qua đó chủ động điều chỉnh công suất và đẩy mạnh tiêu thụ khi thị trường thuận lợi.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, BSR duy trì công suất nhà máy với công suất bình quân quy đổi 122% và đẩy mạnh xuất bán sản phẩm. Nhờ vậy, lợi nhuận tăng 113% so với 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh giá dầu thô giảm 7% và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

BSR cũng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 31.005 tỷ đồng lên 50.707 tỷ đồng.

Cùng với đó, danh mục sản phẩm của BSR cũng được đa dạng hóa và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như các loại hạt nhựa giá trị cao F3030, T3045, P3034, TF4035, nhiên liệu hàng không bền vững SAF, lưu huỳnh hạt, xăng E10 RON 95. Theo đó, nhóm giải pháp này đã đóng góp vào tổng doanh thu khoảng 1.920 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, BSR tập trung mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế với các sản phẩm dầu DO, dầu FO, RFCC Naphtha, đóng góp doanh thu khoảng 2.050 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024.

Đối với nhóm giải pháp tài chính, BSR tối ưu hóa dòng tiền, mở rộng danh sách ngân hàng gửi ngoài 4 ngân hàng thương mại quốc doanh (Big Four) để gia tăng doanh thu và lợi nhuận tài chính. BSR cũng tăng cường tối ưu hoá chi phí tiêu hao năng lượng, tổn thất, tiết giảm tối đa chi phí điều hành sản xuất kinh doanh, nhờ vậy năm 2025 tiết giảm được 828 tỷ đồng, vượt 35% so với kế hoạch.

Với dự báo của công ty nghiên cứu thị trường Wood McKenzie và Platts, giá dầu thô Dated Brent năm 2026 sẽ xuống dưới 60 USD/thùng do nguồn cung dư thừa kéo dài từ các nước OPEC+, doanh thu hợp nhất của BSR năm 2026 dự kiến sẽ thiếu hụt so với kế hoạch hơn 32.000 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, BSR sẽ tập trung triển khai 2 nhóm giải pháp chính. Đối với nhóm giải pháp truyền thống, BSR tập trung quản trị biến động, hướng tới các mục tiêu đảm bảo cho nhà máy vận hành ổn định, an toàn và liên tục ở công suất cao, tối ưu hóa chi phí và cơ cấu sản phẩm; phục hồi hoạt động sản xuất của Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất nhằm gia tăng nguồn E100 làm nguyên liệu phối trộn sản phẩm xăng E5 và E10; tối ưu hóa dòng tiền để tăng doanh thu và lợi nhuận tài chính; tích cực tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ ra bên ngoài và tìm kiếm phát triển kinh doanh, dịch vụ từ các công ty con.

Đối với nhóm giải pháp đột phá, BSR đặt mục tiêu nghiên cứu, thử nghiệm gia tăng công suất nhà máy lọc dầu lên mức 123% - 125% công suất thiết kế, góp phần gia tăng từ 6.472 tỷ đồng - 8.763 tỷ đồng ở các kịch bản giá dầu khác nhau. BSR cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mới và hướng tới doanh thu khoảng 57.000 tỷ đồng. Cùng đó, BSR tiếp tục đẩy mạnh bán hàng và thương mại quốc tế nhằm gia tăng 8.197 tỷ đồng. Ngoài ra, BSR nghiên cứu triển khai phương án gia tăng sản lượng sản xuất bên ngoài nhà máy (gia công, mua bán, sáp nhập) và phát triển dịch vụ cung cấp ra bên ngoài với mục tiêu gia tăng từ 500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng trong năm 2026.