Đứt chuỗi 4 phiên trần, cổ phiếu QCG quay đầu giảm sàn

Sáng ngày 16/12, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến tiêu cực tại mã cổ phiếu QCG của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Ngay từ đầu phiên, áp lực bán đã xuất hiện khiến thị giá cổ phiếu này giảm hết biên độ, trái ngược hoàn toàn với tâm lý hưng phấn của dòng tiền trong những phiên giao dịch tuần trước.

Diễn biến giá QCG

Trước đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12, QCG đã có phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp, đạt thị giá 18.800 đồng/cp (tăng 6,82%) với khối lượng khớp lệnh hơn 1,79 triệu đơn vị.

Đà tăng nóng gần 30% trong tuần trước của QCG được cho là đến từ những tín hiệu tích cực liên quan đến dự án Bắc Phước Kiển (Nhà Bè). Cụ thể, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi HĐND Thành phố đề xuất đưa Khu dân cư Bắc Phước Kiển vào danh mục các khu đất dự kiến triển khai dự án thí điểm trong năm 2025 (đợt 3).

Đề xuất này dựa trên Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội, cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đang lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch thoái vốn tại các công ty con trong năm 2025 để xử lý khoản nghĩa vụ tài chính 2.882 tỷ đồng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, với thông tin ban đầu cho biết đã tạm thu xếp được khoảng 1.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, diễn biến đảo chiều mạnh trong phiên sáng nay diễn ra ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ban hành kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và các tội danh khác xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Loan đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà Loan được xác định hưởng lợi và chịu trách nhiệm hơn 297 tỷ đồng.

Để đảm bảo thi hành nghĩa vụ, cơ quan điều tra đã thực hiện kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất với tổng giá trị hơn 413 tỷ đồng. Đồng thời, một số bất động sản đứng tên bà Loan cũng bị tạm dừng giao dịch, bao gồm các tài sản tại Long An, nhà đất tại số 26 Trần Quốc Thảo (TP.HCM) và bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng). Đáng chú ý, gia đình bà Loan đã nộp 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án liên quan đến dự án 39-39B Bến Vân Đồn.

Biểu đồ cổ đông sở hữu QCG

Về cơ cấu sở hữu tại doanh nghiệp, theo dữ liệu công bố gần nhất, bà Nguyễn Thị Như Loan vẫn là cổ đông lớn nhất tại Quốc Cường Gia Lai khi nắm giữ hơn 101,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 37,05% vốn điều lệ. Biến động giá cổ phiếu QCG trong phiên hôm nay tác động trực tiếp đến giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của các cổ đông lớn, trong đó có bà Loan.

Ngoài bà Nguyễn Thị Như Loan, C03 cũng đề nghị truy tố 21 bị can khác trong vụ án này, bao gồm nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và cán bộ TP.HCM. Trong đó, ông Lê Quang Thung, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam bị xác định gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng và nhận hối lộ. Nhóm các bị can liên quan đến Công ty TNHH Việt Tín như ông Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa cũng bị đề nghị truy tố với cáo buộc gây thiệt hại tương đương và hưởng lợi hàng chục tỷ đồng mỗi người.