Công ty đầu tiên trên sàn công bố BCTC kiểm toán niên độ 2024 - 2025: Doanh thu bùng nổ 56%

16-12-2025 - 10:04 AM | Doanh nghiệp

Mở màn mùa báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu tăng trưởng ấn tượng nhưng lợi nhuận lại chững lại do gánh nặng chi phí vận hành.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Tiền thân là là Công ty CP Thủy sản số 1, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu hiện hoạt động theo mô hình thực phẩm đa ngành, bao gồm chế biến thủy hải sản, nông sản và phân phối.

Bên cạnh xuất khẩu, doanh nghiệp đang đẩy mạnh thị trường nội địa qua các sản phẩm với thương hiệu HappyFood. Ngày 9/4/2025, Công ty đã khánh thành nhà máy HappyFood VietNam tại Sa Đéc (Đồng Tháp) với công suất 15.000 tấn tôm/năm.

Doanh thu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, trong niên độ tài chính 2024-2025 (từ 01/10/2024 đến 30/09/2025), Nông nghiệp Hùng Hậu ghi nhận doanh thu thuần của công ty đạt hơn 2.407 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng gần 57%. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh doanh thu bán thành phẩm và hàng hóa trong kỳ.

Giá vốn hàng bán trong niên độ này cũng tăng tương ứng 58%, lên mức 2.243 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của SJ1 đạt 163,8 tỷ đồng, tăng 36% so với niên độ trước. Dù lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, biên lợi nhuận gộp của công ty lại có xu hướng thu hẹp từ mức 7,8% của năm ngoái xuống còn 6,8% trong năm nay.

Hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận những biến động trái chiều. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 51% lên gần 36 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại là gánh nặng lớn khi tăng lên mức gần 68 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm tới 66,4 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Bên cạnh chi phí lãi vay, các chi phí vận hành khác cũng đồng loạt gia tăng. Chi phí bán hàng tăng 52% lên gần 35 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 85%, từ 26,7 tỷ đồng năm trước lên 49,3 tỷ đồng năm nay. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 47,5 tỷ đồng, tăng 14,5% so với niên độ trước.

Lợi nhuận sau thuế Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

Sau khi hạch toán các khoản thu nhập và chi phí khác cùng thuế thu nhập doanh nghiệp, Nông nghiệp Hùng Hậu báo lãi sau thuế đạt 32,7 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 4% so với con số 31,4 tỷ đồng của năm tài chính 2024. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 32,1 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm từ 1.295 đồng xuống còn 729 đồng do số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm tăng lên.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của SJ1 đạt 1.992 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu niên độ. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn với 414 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu kỳ.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gấp 2,5 lần, lên mức 297 tỷ đồng. Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 39% lên 1.366 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm phần lớn với 984 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm, phản ánh nhu cầu vốn lưu động lớn phục vụ cho việc mở rộng quy mô doanh thu.

Anh Khôi

