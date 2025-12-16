Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chen nhau mua cổ phiếu nông nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long: Lượng đăng ký mua vượt 19% quy mô chào bán với giá 41.900 đồng/cp

16-12-2025 - 14:40 PM | Doanh nghiệp

Tổng số lượng cổ phiếu được đặt cọc đạt hơn 35,7 triệu, vượt 19% so với kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu.

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) chính thức khép lại việc đăng ký mua và chuyển tiền đặt cọc vào 16h00 ngày 15/12. Tổng số lượng cổ phiếu được đặt cọc đạt hơn 35,7 triệu, vượt 19% so với kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu.

Nhà đầu tư tổ chức chiếm 57% tổng số lượng đặt cọc, phần còn lại thuộc về nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước. Đợt IPO của HPA thu hút sự tham gia của 10 nhà đầu tư tổ chức, bao gồm các quỹ đầu tư quốc tế và công ty chứng khoán trong nước.

HPA chào bán với giá 41.900 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng P/E trượt 12 tháng là 6,5 lần, thấp hơn mức trung vị ngành 20,9 lần. Dù sở hữu biên lợi nhuận ròng và ROE dẫn đầu ngành, mức P/E và EV/EBITDA của HPA chỉ quanh vùng trung bình hoặc thấp hơn các doanh nghiệp chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi cùng quy mô trong khu vực.

Tại mức giá IPO 41.900 đồng, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới, bao gồm phần cổ tức còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt. Giai đoạn 2026 đến 2030, HPA cam kết duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng mỗi cổ phiếu mỗi năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2% mỗi năm.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn mỗi năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm, nâng quy mô chăn nuôi bò lên 73.000 con và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả mỗi năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.

Sau 10 năm phát triển, HPA nằm trong Top 10 doanh nghiệp chăn nuôi heo có quy mô đàn nái lớn nhất Việt Nam, Top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, dẫn đầu sản lượng trứng gà sạch tại miền Bắc và giữ thị phần số một về cung cấp bò Úc nguyên con.

Vietcap chi 300 tỷ ôm trọn 23% vốn IPO Công ty Nông nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long

Phụng Tiên

