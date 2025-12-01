Vietcap "đặt cược" 300 tỷ ôm trọn 23% vốn IPO Công ty Nông nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long

Theo phương án phát hành được công bố, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) chào bán ra công chúng 30 triệu cổ phiếu với mức giá cố định 41.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động dự kiến đạt 1.257 tỷ đồng, được sử dụng để tái cơ cấu nguồn vốn và nâng cao năng lực tài chính.

Theo thông tin mới công bố, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI) tham gia với tư cách nhà đầu tư độc lập sau quá trình thẩm định doanh nghiệp, tách biệt hoàn toàn với vai trò đại lý phân phối. Với khối lượng đăng ký mua 7 triệu đơn vị, ước tính khối tự doanh của công ty chứng khoán này sẽ giải ngân khoảng 293 tỷ đồng để nắm giữ 23,3% tổng lượng cổ phiếu được phát hành trong đợt IPO này.

Chuẩn bị nguồn vốn 4.000 tỷ đồng

Vietcap cũng chốt phương án chào bán 127,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ (17,64% lượng lưu hành) cho 69 nhà đầu tư chiến lược từ 9-15/12/2025.

Với giá chào bán 31.000 đồng/cổ phiếu, Vietcap dự kiến huy động gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, 20% nguồn vốn mới sẽ bổ sung cho hoạt động tự doanh và 80% phục vụ mảng cho vay margin, tạo đà đón đầu các cơ hội đầu tư mới.

Đợt phát hành quy tụ nhiều định chế tài chính như nhóm quỹ Dragon Capital (VEIL), Manulife Việt Nam, Prudential Việt Nam và các quỹ ngoại như Darasol Investments Limited.

Danh mục tự doanh nghìn tỷ của Vietcap

Tại thời điểm 30/9/2025, quy mô tài sản của VCI đạt 29.718 tỷ đồng, tăng hơn 3.100 tỷ đồng so với đầu năm. Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) có giá trị thị trường 11.457 tỷ đồng, đang ghi nhận mức lãi khoảng 1.600 tỷ đồng so với giá gốc.

Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) của VCI

Trong danh mục này, khoản đầu tư vào Sữa Quốc tế (IDP) đang là "ngôi sao" hiệu quả nhất với giá gốc 441 tỷ đồng, hiện tạm lãi hơn 1.000 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm niêm yết là Nhà Khang Điền (KDH) với giá gốc 635 tỷ đồng, hiện tạm lãi 213 tỷ đồng.

Trong kỳ, VCI cũng đã rót thêm khoảng 150 tỷ đồng vào Ngân hàng Quân đội (MBB), nâng giá gốc lên 165 tỷ đồng và đang tạm lãi 47 tỷ đồng. Riêng khoản đầu tư vào FPT có giá gốc 570 tỷ đồng (tăng 70 tỷ so với đầu năm) hiện đang ghi nhận mức lỗ tạm thời hơn 82 tỷ đồng theo biến động thị trường.

Ngoài ra, danh mục AFS còn bao gồm 1.458 tỷ đồng trái phiếu, 4.874 tỷ đồng chứng khoán niêm yết khác và 927 tỷ đồng chứng khoán chưa niêm yết (trong đó có NAP01).

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 cũng cho thấy sự khởi sắc với lợi nhuận sau thuế đạt 899 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 76% kế hoạch năm.

Sức hút từ tân binh Nông nghiệp Hòa Phát

Tại mức giá IPO 41.900 đồng/cổ phiếu, HPA được định giá P/E (sau phát hành) ở mức 7,3 lần. Mức định giá này thấp hơn so với mức trung bình của các công ty trong ngành là khoảng 14 lần.

Tổng quan định giá HPA

Sức hấp dẫn của HPA còn đến từ cam kết lợi tức tiền mặt cụ thể. Ban lãnh đạo công ty dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt khoảng 3.850 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới, tương ứng tỷ lệ 38,5% trên mệnh giá. Với mức giá chào bán hiện tại, tỷ suất cổ tức (dividend yield) đạt khoảng 9,2%.

Về hiệu quả hoạt động, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, HPA ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.295 tỷ đồng, với biên lợi nhuận ròng đạt 21%, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 56,4% và ROA đạt 31,7%.

Kết quả này được hỗ trợ bởi lợi thế chi phí thấp từ mô hình quản trị công nghiệp. Cụ thể ở mảng chăn nuôi heo, năng suất với heo giống DanBred đạt 33-34 con cai sữa/nái/năm, gấp 1,5 lần trung bình ngành. Giá thành sản xuất heo hơi bình quân của HPA được duy trì ở mức 42.000 đồng/kg, thấp hơn so với giá bán thị trường dao động 59.000 - 61.000 đồng/kg.

Hệ thống trang trại của HPA

Nền tảng cho hiệu quả này là mô hình Feed-Farm tích hợp khép kín và tự chủ hoàn toàn (Full Ownership). Khác với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, HPA nói không với chăn nuôi gia công để kiểm soát triệt để rủi ro dịch bệnh.

Công ty hiện sở hữu 7 cụm trang trại heo, 3 trang trại bò Úc và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi, 2 trang trại gia cầm. Quy mô này đưa HPA lọt Top 10 công ty chăn nuôi heo lớn nhất, giữ thị phần số 1 về cung cấp bò Úc tại Việt Nam và số 1 về trứng gà ở Miền Bắc