Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA

Theo thông tin tại sự kiện, đợt chào bán này dự kiến huy động 1.257 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính và đầu tư mở rộng sản xuất. Chứng khoán Vietcap là đơn vị tư vấn độc quyền và đại lý phát hành.

Quy mô và thành quả sau 10 năm

Mở đầu sự kiện, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA nhấn mạnh: "Năm 2025 đánh dấu tròn 10 năm Hòa Phát làm nông nghiệp. Đây hiện là ngành có đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho Tập đoàn, chỉ sau lĩnh vực thép".

Đến nay, HPA đã vận hành chuỗi giá trị khép kín gồm: 7 cụm trang trại heo trên tổng diện tích 387,9 ha; 3 trang trại bò Úc rộng 625 ha; 2 trang trại gia cầm 50 ha và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi có tổng công suất 600.000 tấn/năm.

Về năng lực sản xuất, HPA hiện cung cấp ra thị trường 750.000 heo thương phẩm, 150.000 con bò Úc và 336 triệu quả trứng gà mỗi năm. Doanh nghiệp hiện nằm trong Top 10 công ty chăn nuôi heo lớn nhất Việt Nam và giữ thị phần số 1 về cung cấp bò Úc nguyên con.

Theo lãnh đạo HPA, lợi thế của công ty nằm ở việc áp dụng tư duy quản trị công nghiệp vào nông nghiệp, thể hiện qua sự kỹ càng từ khâu mua hàng đến tổ chức sản xuất. Hệ thống kiểm soát chặt chẽ các chỉ số tiêu hao điện, nước và nguyên liệu giúp HPA duy trì giá thành sản xuất ở mức thấp. Cụ thể, chi phí nuôi heo bình quân của HPA khoảng 42.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với giá bán thị trường (dao động 59.000 - 61.000 đồng/kg).

Các chỉ số tài chính và hiệu quả từ mô hình 2F (Feed-Farm)

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của HPA đạt 1.295 tỷ đồng. Các chỉ số hiệu quả hoạt động ghi nhận ở mức cao so với trung bình ngành, với biên lợi nhuận ròng đạt 21%, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 56,4% và ROA đạt 31,7%.

Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc HPA

Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc HPA lý giải hiệu quả này đến từ mô hình Feed-Farm tích hợp khép kín và tự chủ hoàn toàn (Full Ownership). Công ty không thực hiện chăn nuôi gia công để kiểm soát rủi ro dịch bệnh và xung đột lợi ích. Thay vào đó, HPA tự chủ 100% thức ăn chăn nuôi và con giống.

Về con giống, heo giống DanBred của HPA đạt năng suất cai sữa 33-34 con/nái/năm, gấp 1,5 lần mức trung bình tại Việt Nam (22-25 con). Đối với mảng thức ăn chăn nuôi, nhờ tự chủ đầu ra (51% sản lượng phục vụ nội bộ) và không đầu cơ nguyên liệu, biên lợi nhuận của mảng này được duy trì ổn định ở mức cao.

Chiến lược đầu tư và định giá

Tại phần thảo luận, Ban lãnh đạo HPA đã làm rõ định hướng phát triển thận trọng. Đối với mảng thực (Food), công ty đang nghiên cứu nhưng chưa triển khai ngay do quan điểm cần nắm được hệ thống phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng. HPA cũng xác định không đầu tư nuôi gà trắng do cạnh tranh lớn với hàng nhập khẩu và chưa mở rộng mảng trứng gà vào phía Nam do thị trường biến động.

Phiên thảo luận

Về quỹ đất mở rộng, đây là thách thức lớn do quy định về khoảng cách chăn nuôi. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cho biết toàn bộ đất dự án hiện tại là đất 50 năm với pháp lý đầy đủ. Giá trị tài sản đất đai tại các dự án đã tăng lên theo thời gian, ví dụ giá thuê đất khu công nghiệp tại Hưng Yên tăng từ hơn 50 USD lên gần 150 USD/m2.

Liên quan đến định giá cổ phiếu, với mức giá IPO 41.900 đồng/cp, P/E trượt 12 tháng của HPA ở mức 6,5 lần, thấp hơn mức trung vị ngành là 20,9 lần. Công ty dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt khoảng 3.850 đồng/cp trong 12 tháng tới, tương ứng lợi suất 9,2%.

Khẳng định cam kết với nhà đầu tư, ông Thắng nói: "Tôi cam kết với quý vị rằng Nông nghiệp Hòa Phát sẽ luôn đồng hành và vì quyền lợi của cổ đông. Mọi hoạt động, mọi điều hành, chúng tôi mong muốn làm bất kể điều gì cũng vì lợi ích chung và lợi ích cổ đông là hàng đầu".

Về kế hoạch dài hạn đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, heo thương phẩm 900.000 con, bò Úc 73.000 con và trứng gà 336 triệu quả. Doanh thu mục tiêu đạt trên 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng.

Về lộ trình giao dịch cụ thể, nhà đầu tư quan tâm có thể đăng ký mua cổ phiếu HPA từ nay đến trước 16h00 ngày 15/12/2025 thông qua đại lý phân phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap. Việc phân bổ cổ phiếu dự kiến diễn ra trong hai ngày 16-17/12/2025, sau đó nhà đầu tư cần hoàn tất nghĩa vụ thanh toán trước ngày 24/12/2025.