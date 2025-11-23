Bản cáo bạch IPO vừa công bố của Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Hòa Phát (mã chứng khoán HPA) cho biết, các lãnh đạo của Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) đã dùng cổ phiếu HPG để đảm bảo cho các khoản vay của Nông nghiệp Hòa Phát.

Tổng khối lượng cổ phiếu HPG được đưa ra làm tài sản đảm bảo là hơn 57,6 triệu đơn vị. Với thị giá HPG hiện giao dịch quanh vùng 27.400 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị của khối tài sản đảm bảo này ước tính khoảng 1.579 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với dư nợ vay ngắn hạn hiện tại của công ty.

Chi tiết về cơ cấu tài sản đảm bảo, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát - đã sử dụng 12.394.476 cổ phiếu HPG thuộc sở hữu cá nhân để đảm bảo cho các nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên và Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước tại Vietcombank - Chi nhánh Thành Công.

Nhiều nhất là Phó Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Mạnh Tuấn thế chấp 41.242.161 cổ phiếu HPG cho các khoản vay của nhóm công ty chăn nuôi bò và thương mại. Ngoài ra, ông Chu Quân dùng 4 triệu cổ phiếu HPG để đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng nợ phải trả của HPA đạt gần 1.600 tỷ đồng , tăng 11,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 1.035 tỷ đồng , tăng hơn 100 tỷ đồng sau 9 tháng.

Dòng vốn vay này chủ yếu được tài trợ cho vốn lưu động, đặc biệt là khoản mục hàng tồn kho đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản (33%), đạt giá trị gần 1.500 tỷ đồng . Đây phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của đàn heo và bò đang trong chu kỳ chăn nuôi.

Bên cạnh đó, HPA cũng duy trì lượng tiền mặt và tương đương tiền khá dồi dào ở mức gần 570 tỷ đồng để đảm bảo thanh khoản.

Về kết quả kinh doanh, HPA ghi nhận tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2025 với doanh thu thuần đạt 6.259 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ . Lợi nhuận sau thuế đạt 1.297 tỷ đồng, cao hơn mức 1.030 tỷ đồng của cả năm 2024. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,8% năm 2023 lên 27% trong 9 tháng đầu năm 2025 nhờ giá vốn giảm và giá bán đầu ra thuận lợi.

Với mức giá chào bán IPO là 41.900 đồng/cổ phiếu, HPA được định giá khoảng 10.685 tỷ đồng. Mức giá này tương đương P/B khoảng 3,7 lần dựa trên giá trị sổ sách tại ngày 30/9/2025 là 11.365 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn huy động từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng để củng cố năng lực tài chính và mở rộng quy mô sản xuất theo chiến lược dài hạn.