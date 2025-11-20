Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

20-11-2025 - 18:44 PM | Doanh nghiệp

Nhà đầu tư đăng ký mua từ ngày 24/11/2025 đến muộn nhất 16h00 ngày 15/12/2025.

Ngày 19/11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Hòa Phát (mã CK: HPA).

Dự kiến, Công ty phát hành 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động dự kiến đạt 1.257 tỷ đồng. Vốn huy động được dùng để tái cơ cấu tài chính, trả nợ vay, bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguồn lực đầu tư mở rộng trang trại chăn nuôi, nhà máy thức ăn chăn nuôi.

Nhà đầu tư đăng ký mua từ ngày 24/11/2025 đến muộn nhất 16h00 ngày 15/12/2025 thông qua Đại lý phân phối chính là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap.

Thành lập năm 2016, HPA tại thời điểm gần nhất có vốn điều lệ 2.550 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm.

Sản phẩm chủ lực gồm thức ăn chăn nuôi nhãn hiệu HP Feed, BigBoss; lợn giống và lợn thương phẩm; bò thịt Úc; và trứng gà sạch. Công ty vận hành theo mô hình chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn đến trang trại, có trụ sở tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Về thị phần, Nông nghiệp Hòa Phát hiện nằm trong Top 10 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất Việt Nam, Top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất, dẫn đầu sản lượng trứng gà sạch tại miền Bắc và bò Úc nguyên con.

