Lộ diện 'chủ nợ' lớn nhất của Hoà Phát với khoản cho vay dài hạn gần 30.000 tỷ đồng

Báo cáo tài chính soát xét bán niên cho thấy dư nợ vay của Hòa Phát (mã CK: HPG) tại ngày 30/6/2025 đạt kỷ lục 94.004 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chiếm 39% tổng nguồn vốn.

Vietcombank – Chi nhánh Thành Công đang là chủ nợ lớn nhất với khoản vay dài hạn hơn 29.253 tỷ đồng, phần còn lại đến từ HSBC, VietinBank, BIDV, VIB... Các khoản vay có lãi suất từ 3,6 – 7%/năm, thế chấp bằng tiền gửi, hàng tồn kho và tài sản cố định.

Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (66.692 tỷ), chủ yếu bằng VND lãi suất 3,75 – 4,8%/năm. Hòa Phát đã giảm mạnh dư nợ USD trong bối cảnh tỷ giá biến động, hạn chế rủi ro ngoại tệ.

6 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận chi phí tài chính 1.950 tỷ, trong đó chi phí lãi vay 1.066 tỷ (giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vốn hóa lãi vay cho dự án Dung Quất 2) và lỗ tỷ giá 468 tỷ. Ngược lại, nhờ hơn 28.000 tỷ tiền gửi, Hòa Phát thu về 543 tỷ lãi tiền gửi.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Hoà Phát đạt 242.224 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm nhiều nhất với hơn 72.000 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí cho xây dựng dự án Khu liên hợp Gang thép tại Dung Quất (68.854 tỷ đồng), tăng hơn 8.000 tỷ so với đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu đạt 122.359 tỷ đồng, tăng. Vay ngắn hạn là gần 66.700 tỷ đồng.

Các khoản vay ngắn hạn bằng VND và USD với giá trị ghi sổ tương ứng là 49.630 tỷ đồng và 828 tỷ đồng được bảo đảm bằng một số khoản tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn, phải thu khách hàng ngắn hạn, hàng tồn kho, chi phí thuê đất trả trước dài hạn, tài sản cố định hữu hình, bất động sản đầu tư, xây dựng cơ bản dở dang và các tài sản hình thành trong tương lai của một số dự án thuộc Tập đoàn. Các khoản vay bằng VND chịu lãi suất từ 3,75% đến 4,8%/năm. Các khoản vay bằng USD chịu lãi suất từ 3,8%/năm đến 4,2%/năm.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Hoà Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 73.532 tỷ đồng, tăng 4,44% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, ngành sản xuất kinh doanh thép đóng góp hơn 90% vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành thép tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu thị trường nội địa đối với thép phôi và sản xuất các loại thép xây dựng, thép dẹt, nhiên liệu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ngành thép đạt 6.587 tỷ đồng, tăng 1.257 tỷ đồng (tương ứng 23,6%) so với cùng kỳ.



Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của các lĩnh vực khác đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 169 tỷ đồng (tương ứng 19,7%) so với cùng kỳ.﻿