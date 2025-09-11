SSI dự báo lợi nhuận Hoà Phát nửa cuối năm 2025 tăng trưởng 42%

Theo báo cáo Chiến lược thị trường tháng 9, Công ty Chứng khoán SSI dự báo lợi nhuận nửa cuối năm 2025 và 2026 của CTCP Tập đoàn Hoà Phát (mã CK: HPG) có thể duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Với kết quả đạt được trong 2 quý đầu năm 2025 ở mức tích cực (tăng 23% so với cùng kỳ), SSI duy trì dự phóng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của HPG trong nửa cuối 2025 và cả năm 2026 có thể tiếp tục đạt mức tích cực lần lượt là 42% và 29% so với cùng kỳ, với đóng góp từ công suất mới của nhà máy Dung Quất 2 cũng như triển vọng giá thép tốt hơn.

Nhà máy Dung Quất 2 – Giai đoạn 2 có thể được đưa vào từ cuối quý 3/2025, nâng công suất thép thô của HPG lên 15 triệu tấn/năm từ Q4/2025.

Công ty đã hoàn thành và đang chạy thử lò cao số 2 của nhà máy Dung uất 2 trong tháng 9, với mục tiêu đưa cả dự án vào vận hành chính thức vào cuối quý 3 năm 2025.



Bên cạnh đó, Hòa Phát đã tăng giá HRC khoảng 5% kể từ cuối nửa đầu năm 2025, tạo đà tăng trưởng cho nửa cuối năm. Với động lực tăng giá thép ở thị trường Trung uốc cũng như giá nguyên liệu đầu vào tăng, HPG đã tăng giá bán HRC lên khoảng 5% trong thời gian gần đây, tạo dư địa mở rộng biên lợi nhuận trong quý 3/2025.﻿