Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SSI dự báo lợi nhuận Hoà Phát nửa cuối năm 2025 tăng trưởng 42%

11-09-2025 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

SSI duy trì dự phóng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của HPG trong nửa cuối 2025 và cả năm 2026 có thể tiếp tục đạt mức tích cực lần lượt là 42% và 29% so với cùng kỳ, với đóng góp từ công suất mới của nhà máy Dung Quất 2 cũng như triển vọng giá thép tốt hơn.

SSI dự báo lợi nhuận Hoà Phát nửa cuối năm 2025 tăng trưởng 42%- Ảnh 1.

Theo báo cáo Chiến lược thị trường tháng 9, Công ty Chứng khoán SSI dự báo lợi nhuận nửa cuối năm 2025 và 2026 của CTCP Tập đoàn Hoà Phát (mã CK: HPG) có thể duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Với kết quả đạt được trong 2 quý đầu năm 2025 ở mức tích cực (tăng 23% so với cùng kỳ), SSI duy trì dự phóng tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của HPG trong nửa cuối 2025 và cả năm 2026 có thể tiếp tục đạt mức tích cực lần lượt là 42% và 29% so với cùng kỳ, với đóng góp từ công suất mới của nhà máy Dung Quất 2 cũng như triển vọng giá thép tốt hơn.

Nhà máy Dung Quất 2 – Giai đoạn 2 có thể được đưa vào từ cuối quý 3/2025, nâng công suất thép thô của HPG lên 15 triệu tấn/năm từ Q4/2025.

Công ty đã hoàn thành và đang chạy thử lò cao số 2 của nhà máy Dung uất 2 trong tháng 9, với mục tiêu đưa cả dự án vào vận hành chính thức vào cuối quý 3 năm 2025.

Bên cạnh đó, Hòa Phát đã tăng giá HRC khoảng 5% kể từ cuối nửa đầu năm 2025, tạo đà tăng trưởng cho nửa cuối năm. Với động lực tăng giá thép ở thị trường Trung uốc cũng như giá nguyên liệu đầu vào tăng, HPG đã tăng giá bán HRC lên khoảng 5% trong thời gian gần đây, tạo dư địa mở rộng biên lợi nhuận trong quý 3/2025.﻿

Hòa Phát "độc quyền" sản xuất một loại thép, mở ra cơ hội thay thế hàng nhập khẩu của Việt Nam

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty của đại gia Đường “bia” bớt lỗ, nợ phải trả gấp 175 lần vốn chủ sở hữu

Công ty của đại gia Đường “bia” bớt lỗ, nợ phải trả gấp 175 lần vốn chủ sở hữu Nổi bật

Hyundai Hàn Quốc muốn bắt tay THACO phát triển đường sắt cao tốc của Việt Nam

Hyundai Hàn Quốc muốn bắt tay THACO phát triển đường sắt cao tốc của Việt Nam Nổi bật

Dịch vụ Cáp treo Bà Nà tăng vốn thêm 1.400 tỷ đồng lên 8.314 tỷ sau khi báo lãi ‘khủng’

Dịch vụ Cáp treo Bà Nà tăng vốn thêm 1.400 tỷ đồng lên 8.314 tỷ sau khi báo lãi ‘khủng’

00:04 , 11/09/2025
Vietravel Airlines tuyển cơ trưởng, cơ phó lương 120-200 triệu/tháng, ưu đãi vay mua nhà: Vẫn thấp hơn hẳn Vietnam Airlines và Vietjet Air?

Vietravel Airlines tuyển cơ trưởng, cơ phó lương 120-200 triệu/tháng, ưu đãi vay mua nhà: Vẫn thấp hơn hẳn Vietnam Airlines và Vietjet Air?

00:03 , 11/09/2025
VinFast dự kiến tiêu hao tiền khoảng 400 - 600 triệu USD mỗi quý trong ngắn hạn

VinFast dự kiến tiêu hao tiền khoảng 400 - 600 triệu USD mỗi quý trong ngắn hạn

00:01 , 11/09/2025
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup

Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup

21:14 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên