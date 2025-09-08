Hòa Phát sản xuất 31.800 tấn/ngày trong tháng 8, tăng 34% so với cùng kỳ

Tháng 8/2025, sản lượng thép lỏng (thép thô) của Tập đoàn Hòa Phát đạt 953.000 tấn, tương đương 31.800 tấn mỗi ngày, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024.

Dự kiến trong quý 4/2025, sản lượng thép thô của Hòa Phát sẽ đạt khoảng 40.000 tấn mỗi ngày. Với sản lượng này, Hòa Phát sẵn sàng cung cấp đầy đủ nhu cầu thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng và nhiều loại thép chất lượng cao cho thị trường.



75% sản lượng thép thô đến từ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, còn lại là của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Hải Dương và nhà máy luyện cán thép Hòa Phát Hưng Yên.



Từ đầu quý 2 đến tháng 9/2025, lần lượt các lò cao số 1 và số 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đi vào vận hành, đánh dấu việc hoàn thành đồng bộ dự án. Vì vậy, sản lượng thép thô của toàn Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đã liên tục tăng trưởng nhanh và hiện đạt 30.000 tấn/ngày.

Trong chuỗi sản xuất thép khép kín từ quặng sắt, gang lỏng của Nhà máy luyện gang sẽ được chuyển sang lò thổi ô xy của Nhà máy luyện thép để loại bỏ các tạp chất trong nước gang, ổn định thành phần để tạo ra nước thép lỏng. Tùy theo các yêu cầu của sản phẩm đầu ra, thép lỏng sẽ trải qua khâu tinh luyện và được chuyển qua máy đúc phôi vuông (dùng để sản xuất thép xây dựng, thép chất lượng cao) hoặc phôi tấm (dùng để sản xuất thép HRC).

Bên cạnh dòng HRC thông dụng, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tập trung sản xuất các sản phẩm HRC cao cấp, phục vụ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ô tô, đóng tàu, công nghiệp hóa dầu, đồ gia dụng, năng lượng,…



Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 5,1 triệu tấn thép thô, tăng 17% so với 6 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 5 triệu tấn, tăng 23% so với nửa đầu năm ngoái. Riêng thép cuộn cán nóng đạt mức tăng 42% so với nửa đầu năm 2024.



Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, tương đương Top 30 Doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Từ năm 2026, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép HRC, thép chất lượng cao, góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.﻿