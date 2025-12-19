DKG trở thành lựa chọn quà Tết của nhiều doanh nghiệp năm 2025

Thị trường quà Tết 2025 đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ: doanh nghiệp ưu tiên nhiều hơn các sản phẩm thiết thực, tốt cho sức khỏe và thể hiện sự trân trọng đối với khách hàng, đối tác. Trong xu hướng này, Set quà Tết từ thương hiệu Sâm Hàn Chính Hãng Daedong Korea Ginseng (DKG) nổi lên như một trong những lựa chọn được nhiều doanh nghiệp quan tâm nhờ hình ảnh cao cấp, giá trị sử dụng thật và khả năng kiểm chứng chất lượng thông qua Sự kiện Dùng thử Toàn quốc 2025.

Quà Tết sức khỏe lên ngôi – doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn Sâm Hàn Chính Hãng

Sự quan tâm tăng cao đối với nhóm quà tặng sức khỏe đến từ thay đổi hành vi sau đại dịch: khách hàng ưu tiên sản phẩm có giá trị sử dụng thực, tốt cho thể trạng và an toàn. Đối với doanh nghiệp, tặng quà sức khỏe vào dịp Tết cũng là cách thể hiện sự chăm sóc mang tính bền vững với khách VIP, đối tác hoặc nhân viên.

Trong đó, các set quà từ thương hiệu DKG được lựa chọn nhiều nhờ sự kết hợp giữa yếu tố văn hóa Á Đông, công dụng đã được người tiêu dùng Việt kiểm chứng và hình thức sang trọng phù hợp với môi trường doanh nghiệp.

Ba lý do khiến DKG trở thành lựa chọn nổi bật của doanh nghiệp năm 2025

Uy tín thương hiệu & sự minh bạch trong chứng thực chất lượng

DKG là thương hiệu Sâm Hàn Chính Hãng có hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất tại vựa sâm Geumsan, sở hữu trung tâm R&D và công nghệ chế biến hiện đại, xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia. Doanh nghiệp lựa chọn DKG một phần vì khả năng kiểm chứng chất lượng qua trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ dựa trên thông tin quảng cáo.

Thiết kế sang trọng – phù hợp văn hóa quà Tết doanh nghiệp

Các set quà Tết DKG có phong cách thiết kế chuẩn Hàn Quốc, màu sắc trang nhã và hình thức sang trọng, giúp doanh nghiệp dễ dàng sử dụng trong các dịp tri ân, hội nghị khách hàng hoặc trao tặng nội bộ.

Dải sản phẩm linh hoạt – phù hợp nhiều nhóm người nhận

Năm 2025, DKG tập trung vào 5 sản phẩm chiến lược, phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau trong doanh nghiệp: gia đình có trẻ nhỏ, người đi làm văn phòng, người lớn tuổi hoặc người cần phục hồi sức khỏe.

Chất lượng được xác thực từ Sự kiện Dùng thử Toàn quốc 2025

Từ 15/12/2025 đến 18/01/2026, DKG phối hợp cùng Hiệp hội Nông thủy sản Hàn Quốc (aT) tổ chức Sự kiện Dùng thử Toàn quốc, năm thứ 5 liên tiếp, tại 30 điểm trên toàn quốc. Đây là hoạt động giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trước khi chọn mua số lượng lớn.

Tại sự kiện, khách tham gia được dùng thử toàn bộ 4 sản phẩm chiến lược:

Korean Red Ginseng Kids Tonic Jelly Stick Baby: Hồng sâm trẻ em Hàn Quốc Jelly

Korean Red Ginseng Kids Tonic Jelly Stick Junior: Hồng sâm trẻ em Hàn Quốc Jelly

Nước Linh chi táo đỏ (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Jujube Linhzhi Premium Liquid) – hỗ trợ an thần – ngủ ngon – giảm stress

Korean Red Ginseng Deer Antlers - Hồng sâm Nhung hươu Hàn Quốc– phù hợp người suy nhược, mới ốm dậy, cần cải thiện ăn ngủ

Các sản phẩm ghi nhận mức độ hài lòng cao nhờ độ thơm tự nhiên, vị dễ uống và công dụng rõ ràng, giúp doanh nghiệp tự tin đưa DKG vào danh sách quà Tết tri ân khách hàng.

DKG & VHP – nền tảng đảm bảo niềm tin cho doanh nghiệp

Daedong Korea Ginseng (DKG) là thương hiệu sở hữu hơn hai thập kỷ kinh nghiệm sản xuất sâm tại Geumsan – vùng sâm lớn nhất Hàn Quốc, với hệ thống R&D hiện đại và quy trình chế biến khép kín.

Tại Việt Nam, VHP Ginseng là đơn vị phân phối hơn 15 năm, hiện sở hữu hơn 1.000 điểm phân phối trên toàn quốc, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn đầy đủ giấy tờ và nguồn gốc rõ ràng.

Danh sách 30 điểm dùng thử trên toàn quốc được đăng tải tại:

https://daedong.vn/category/at-sampling/sampling-2025/

Daedong Korea Ginseng (DKG) đang tuyển đại lý trên toàn quốc.

Hotline: 1900 8888 56

Công ty TNHH xuất nhập khẩu và kinh doanh VHP

Địa chỉ: Số 16 Ngõ 4 Phố Kim Đồng. Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội

Các sản phẩm trên không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.