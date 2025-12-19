Tập đoàn Anh Quốc vừa bán 6.000 tỷ cổ phần Vinamilk: Đang nắm REE và THACO, từng xây đường sắt tại Trung Quốc từ thế kỷ 19

Jardine Matheson kỷ niệm 50 năm Jardine House – tòa nhà chọc trời đầu tiên tại Hong Kong và là biểu tượng cho tầm nhìn đầu tư dài hạn của tập đoàn

Ngày 16/12/2025, Platinum Victory Pte. Ltd – công ty con của JC&C – thông báo đã chuyển nhượng 96,09 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) cho F&N Dairy Investments theo phương thức thỏa thuận. Với mức giá giao dịch 62.555 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ đạt khoảng 6.011 tỷ đồng, tương đương 228 triệu USD. Bên mua là đơn vị thuộc F&N, tập đoàn đồ uống do tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi kiểm soát.

Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của nhóm Jardine tại Vinamilk giảm từ 10,62% xuống còn 6,02%. Tương ứng, đại diện của nhóm này dự kiến sẽ rút khỏi Hội đồng quản trị Vinamilk. Giao dịch này đánh dấu sự giảm tỷ trọng đáng kể tại một khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn.

Jardine Matheson và danh mục đầu tư trọng điểm thông qua JC&C

Đứng sau JC&C là Jardine Matheson – tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Hong Kong, niêm yết chủ yếu tại London. JC&C là công ty con do Jardine Matheson nắm giữ khoảng 76% cổ phần, đóng vai trò là pháp nhân thực hiện các khoản đầu tư tại khu vực Đông Nam Á.

Sau khi giảm sở hữu tại Vinamilk, cơ cấu danh mục đầu tư của Jardine Matheson tại Việt Nam thông qua JC&C và các đơn vị thành viên hiện được quy hoạch lại thành các trụ cột chính với mức độ thâm nhập sâu rộng vào nền kinh tế.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất và giữ vai trò xương sống trong danh mục là nhóm Công nghiệp và Hạ tầng. Tại đây, Jardine Matheson nắm giữ 26,6% vốn của THACO - tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, logistics và đầu tư xây dựng. Song song đó là vị thế tại Cơ điện lạnh REE với 41,6% cổ phần, đơn vị được định hướng trở thành mũi nhọn chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo bao gồm thủy điện, điện gió và điện mặt trời.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên 2025 của JC&C ghi nhận lợi nhuận đóng góp từ thị trường Việt Nam đạt 36 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, THACO đóng góp 17 triệu USD (tăng 10%) nhờ doanh số ô tô đạt 41.000 xe và biên lợi nhuận cải thiện. REE đóng góp 10 triệu USD (tăng 48%), chủ yếu do điều kiện thủy văn thuận lợi hỗ trợ mảng thủy điện, Vinamilk đóng góp 9 triệu USD từ cổ tức.

The MarQ ở TP.HCM

Ở lĩnh vực bất động sản, dấu ấn của tập đoàn Hong Kong được thể hiện rõ nét thông qua thành viên Hongkong Land với chiến lược tập trung vào phân khúc hạng sang. Danh mục tài sản bao gồm các tòa nhà văn phòng nằm tại những vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội như 63 Lý Thái Tổ và Central Building, cùng các dự án căn hộ cao cấp tại TP.HCM như The Nassim hay The Marq, khẳng định vị thế riêng biệt trong phân khúc bất động sản cao cấp.

Mảng Tiêu dùng và F&B cho thấy độ phủ sóng rộng khắp của hệ sinh thái Jardine trong đời sống thường ngày của người Việt. Tập đoàn hiện sở hữu 25% vốn tại chuỗi KFC Việt Nam, nắm quyền nhượng quyền thương hiệu Pizza Hut, đồng thời vận hành chuỗi cà phê Starbucks thông qua đối tác liên kết Maxim's Caterers và phát triển chuỗi bán lẻ sức khỏe sắc đẹp Guardian.

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện hệ sinh thái là liên doanh Jardine Schindler, nhà cung cấp giải pháp thang máy hàng đầu hiện diện tại các công trình biểu tượng như Landmark 81 hay Lotte Center.

Lịch sử và mối liên hệ với tham vọng đường sắt

Tập đoàn mẹ Jardine Matheson có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông. Được thành lập năm 1832, Jardine Matheson chính là đơn vị xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên tại Trung Quốc nối Thượng Hải và Vụ Tùng vào năm 1876, tiếp đó là tuyến Thượng Hải - Nam Kinh đầu thế kỷ 20. Hiện nay là một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Hồng Kông, với niêm yết chính trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn.

Jardine Matheson thông qua Jardine Cycle & Carriage bắt đầu đầu tư vào THACO từ năm 2008. Đến nay, tỷ lệ sở hữu được duy trì ở mức 26,6%. Cuối năm 2023, JC&C tiếp tục đầu tư thêm khoảng 8.700 tỷ đồng vào THACO thông qua hình thức trái phiếu chuyển đổi.

Trong bối cảnh THACO đang bày tỏ định hướng tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông lớn như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, kinh nghiệm lịch sử và năng lực tài chính từ cổ đông chiến lược Jardine Matheson có thể là yếu tố hỗ trợ phù hợp cho định hướng này.