Hòa Phát "độc quyền" sản xuất một loại thép, mở ra cơ hội thay thế hàng nhập khẩu của Việt Nam

Hòa Phát đặt kế hoạch sản xuất 40.000 tấn thép/ngày

Tháng 8/2025, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng thép lỏng (thép thô) 953.000 tấn, tương đương 31.800 tấn/ngày, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến từ quý 4/2025, sản lượng thép thô sẽ nâng lên 40.000 tấn/ngày, tạo nền tảng vững chắc để Hòa Phát cung ứng đầy đủ thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng và thép chất lượng cao cho thị trường.

Trong đó, 75% sản lượng đến từ Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, phần còn lại từ Hòa Phát Hải Dương và Hòa Phát Hưng Yên. Đáng chú ý, từ quý 2 đến tháng 9/2025, cả lò cao số 1 và số 2 của Dung Quất 2 đã đi vào vận hành, đánh dấu việc hoàn thành đồng bộ dự án. Nhờ đó, sản lượng thép thô tại Dung Quất tăng mạnh, hiện đạt 30.000 tấn/ngày.

Trong chuỗi sản xuất thép khép kín từ quặng sắt, gang lỏng của Nhà máy luyện gang sẽ được chuyển sang lò thổi ô xy của Nhà máy luyện thép để loại bỏ các tạp chất trong nước gang, ổn định thành phần để tạo ra nước thép lỏng.

Tùy theo các yêu cầu của sản phẩm đầu ra, thép lỏng sẽ trải qua khâu tinh luyện và được chuyển qua máy đúc phôi vuông (dùng để sản xuất thép xây dựng, thép chất lượng cao) hoặc phôi tấm (dùng để sản xuất thép HRC).

Điều đáng nói là Tập đoàn Hòa Phát hiện là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được thép HRC. Tổng công suất của Khu liên hợp Dung Quất đã đạt 12 triệu tấn/năm, trong đó có thép chất lượng cao và 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng HRC. Số thép cuộn cán nóng này đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Đặc biệt, ngoài dòng HRC thông dụng, Dung Quất 2 còn tập trung sản xuất HRC cao cấp phục vụ các ngành cơ khí chế tạo, ô tô, đóng tàu, hóa dầu, đồ gia dụng, năng lượng…, góp phần nâng tầm năng lực cạnh tranh công nghiệp trong nước.

Dung Quất 2 sẽ thay thế đáng kể sản lượng HRC nhập khẩu

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 5,1 triệu tấn thép thô, tăng 17% so với 6 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 5 triệu tấn, tăng 23% so với nửa đầu năm ngoái. Riêng thép cuộn cán nóng đạt mức tăng 42% so với nửa đầu năm 2024.

Theo báo cáo phân tích doanh nghiệp được Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đưa ra hồi tháng 8 vừa qua, VCBS nhận định, thị trường thép Việt Nam được dự báo sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ trong 2025 - 2026 nhờ đầu tư công được đẩy mạnh và thị trường bất động sản dân dụng ấm lên với các dự luật được thông qua và áp dụng giúp tháo gỡ vướng mắc pháp lý, cải thiện nguồn cung và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Nguồn: VCBS

Điều này sẽ tạo động lực cho Hòa Phát phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, Dung Quất 2 là động lực tăng trưởng cốt lõi của Hòa Phát. Giai đoạn 1 của nhà máy đã vận hành thương mại từ quý 1 năm nay, đặc biệt lò cao số 1 của Dung Quất 2 đã hoạt động ổn định và đạt 80% công suất thiết kế vào cuối tháng 7/2025. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ được vận hành vào cuối quý 3 – đầu quý 4/2025.

Khi vận hành toàn bộ vào năm 2026, Dung Quất 2 sẽ có tổng công suất là 5,6 triệu tấn HRC. Dung Quất 2 có lợi thế chi phí sản xuất cạnh tranh và dự kiến HRC từ Dung Quất 2 sẽ thay thế đáng kể sản lượng HRC nhập khẩu (hiện chiếm khoảng 54% tổng nhu cầu thị trường Việt Nam) và đóng góp mạnh mẽ vào doanh thu và lợi nhuận của Hòa Phát cuối 2025 trở đi.

Với quy mô hiện tại, Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, thuộc Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Từ năm 2026, năng lực sản xuất của Hòa Phát sẽ đạt 16 triệu tấn/năm, trong đó 9 triệu tấn HRC và thép chất lượng cao, đủ sức đáp ứng cả thị trường trong nước và xuất khẩu.