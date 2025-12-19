Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietnam Airlines thực hiện chuyến bay chở khách đầu tiên tại Sân bay Long Thành, 'bật công tắc' cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam

19-12-2025 - 09:04 AM | Doanh nghiệp

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu cho việc chính thức khai thác thương mại tại đây.

Ngày 19 tháng 12 năm 2025, chuyến bay chở khách đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác đã chính thức hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào hoạt động.

Chuyến bay mang số hiệu VN1, được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, đã hoàn thành hành trình Hà Nội – Long Thành sau 2 giờ bay, chở Phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Long Thành.

Như vậy, tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines một lần nữa hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau chuyến bay ngày 15/12. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu cho việc chính thức khai thác thương mại tại đây.

Trong ngày 19/12, cùng với thời điểm nhiều công trình trọng điểm Quốc gia được khánh thành, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên chở khách đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở màn cho hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay mới.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Chuyến bay chở khách đầu tiên tại Long Thành không chỉ đánh dấu một hành trình khai thác mới của Vietnam Airlines mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự ra đời của sân bay cửa ngõ mới, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra năng lực kết nối mạnh mẽ hơn cho đất nước.”

Cùng với việc khai thác chuyến bay chở khách đầu tiên đến sân bay Long Thành, Vietnam Airlines cũng đã khai trương các đường bay mới Tp. HCM - Copenhagen, Hà Nội - Cebu, khai thác đã trở lại các chuyến bay tại sân bay Vinh. Đồng thời, hãng chính thức cung cấp dịch vị Internet trên tàu bay, khai trương các hệ thống phòng khách bông sen, phòng Check-in lounge tại sân bay Vinh, Cam Ranh… cho thấy sự chủ động và sẵn sàng của Hãng trong việc nỗ lực phục vụ khách hàng, đặc biệt vào dịp cao điểm cuối năm.

Vietnam Airlines kỳ vọng việc các sân bay tại Việt Nam liên tục được hiện đại hoá, nâng cấp và xây dựng mới sẽ giúp ngành hàng không trong nước mở ra một chương mới cho trải nghiệm của hành khách. Với hạ tầng hiện đại, quy trình tối ưu và chất lượng dịch vụ được nâng tầm, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Hãng hàng không Quốc gia trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới.

