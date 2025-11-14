Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỉnh Quảng Ngãi chốt ngày khởi công Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất 14.000 tỷ đồng

14-11-2025 - 00:12 AM | Doanh nghiệp

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong đó có yêu cầu về dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất.

Tỉnh Quảng Ngãi chốt ngày khởi công Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất 14.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

UBND tỉnh cho biết dự án đã được Ban Quản lý cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư lần đầu từ tháng 7/2025, sau đó điều chỉnh lần 1 vào tháng 9/2025.

﻿Riêng về kế hoạch giải phóng mặt bằng cho dự án có quy mô gần 15 hecta, công tác này sẽ thực hiện phân kỳ 1 khoảng 11,2 hecta trong tháng 11/2025 và phân kỳ 2 khoảng 3,6 hecta trong tháng 6/2026.

UBND tỉnh cũng có lưu ý việc thông báo khởi công hạng mục tường rào xung quanh dự án và các hạng mục thuộc Phân kỳ I khoảng 11,2 hecta cần được thực hiện trong tháng 11/2025, nhằm đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/12 để tổ chức lễ khởi công.

Tỉnh Quảng Ngãi chốt ngày khởi công Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất 14.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Ngoài ra, đầu tháng 10, UBND xã Vạn Tường của tỉnh Quảng Ngãi cũng ra thông báo về phạm vi thu hồi đất đối với dự án, có điện tích 14,79 hecta.

Tỉnh Quảng Ngãi chốt ngày khởi công Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất 14.000 tỷ đồng- Ảnh 3.

Trước đó, ngày 29/5, Hòa Phát đã ký kết hợp đồng với Tập đoàn SMS group (Đức) để cung cấp dây chuyền và công nghệ sản xuất thép ray, thép hình, công suất 700.000 tấn/năm. Đây là hạng mục then chốt trong dự án xây dựng nhà máy thép ray và thép hình tại Dung Quất (Quảng Ngãi) có tổng vốn đầu tư 14.000 tỷ đồng.

Dự kiến sau 20 tháng thi công, nhà máy sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên vào quý I/2027, gồm thép ray đặc chủng cho đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cầu trục và các loại thép hình (U, I, H, V) chất lượng cao. Hiện nay, những sản phẩm này Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ các “ông lớn” như Voestalpine (Áo), JFE (Nhật Bản) hay Baosteel (Trung Quốc).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hòa Phát (HoSE: HPG) đạt doanh thu 111.031 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, Tập đoàn đã hoàn thành tương ứng 65% doanh thu và 78% lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng. Nhóm thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính vào kết quả kinh doanh với 93% doanh thu và 83% lợi nhuận sau thuế.

Hòa Phát đầu tư khu công nghiệp quy mô 235ha tại Hưng Yên

Trí Đức

