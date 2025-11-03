Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Phát đầu tư khu công nghiệp quy mô 235ha tại Hưng Yên

03-11-2025 - 19:24 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Hòa Phát vừa được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt – Giai đoạn 1. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, dự kiến bắt đầu bàn giao đất đã có hạ tầng cho khách thuê từ cuối năm 2026.

Hòa Phát đầu tư khu công nghiệp quy mô 235ha tại Hưng Yên- Ảnh 1.

Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt của Hoà Phát có quy mô 235ha tại Hưng Yên

Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt - Giai đoạn 1 có quy mô diện tích 235 ha. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư, được thực hiện tại xã Yên Mỹ và xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Một trong những lợi thế nổi bật của Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt là vị trí địa lý chiến lược tại trung tâm đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp các tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội – Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Từ đây, hàng hóa có thể dễ dàng luân chuyển đến các trung tâm kinh tế lớn phía Bắc, kết nối nhanh chóng tới cảng biển Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài.

Vị trí giao thông thuận tiện giúp Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp thuê hạ tầng.

Cùng với đó, Hưng Yên áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Chủ đầu tư Khu công nghiệp là Tập đoàn Hòa Phát cam kết đồng hành, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý, kết nối các dịch vụ về hạ tầng thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thuê đất tại đây.

Ông Trần Kiên Cường – Giám đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt cho biết, công ty đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Dự kiến, công ty sẽ bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng từ quý II/2026 và sẵn sàng bàn giao mặt bằng từ cuối năm 2026.

Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt là dự án hạ tầng công nghiệp mới nhất được phê duyệt của Hòa Phát. Ngoài ra, Tập đoàn đang đồng thời triển khai hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu (Hải Phòng) và Khu công nghiệp Đồng Phúc (Bắc Ninh). Tính đến tháng 10/2025, tổng quỹ đất Khu công nghiệp của Hòa Phát hiện đạt trên 2.435 ha.

Các Khu công nghiệp hiện hữu của Tập đoàn Hòa Phát gồm Khu công nghiệp Phố Nối A, Khu công nghiệp Yên Mỹ II (Hưng Yên), Khu công nghiệp Hòa Mạc (Ninh Bình) đều có vị trí địa lý thuận lợi, là điểm đến hấp dẫn của hàng trăm doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy của các Khu công nghiệp này đạt khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Theo Thục Quyên

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch TP HCM chỉ đạo bàn giao "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ cho Sun Group xây dựng công viên và đài tưởng niệm

Chủ tịch TP HCM chỉ đạo bàn giao "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ cho Sun Group xây dựng công viên và đài tưởng niệm Nổi bật

Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở liền một lúc 3 công ty trong ngành nghệ thuật, sự kiện, đào tạo talents

Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở liền một lúc 3 công ty trong ngành nghệ thuật, sự kiện, đào tạo talents Nổi bật

Hoàn tất “bài kiểm tra cuối cùng”, siêu sân bay 16 tỷ USD thông báo tuyển hàng trăm nhân sự chuẩn bị ngày cất cánh

Hoàn tất “bài kiểm tra cuối cùng”, siêu sân bay 16 tỷ USD thông báo tuyển hàng trăm nhân sự chuẩn bị ngày cất cánh

16:04 , 03/11/2025
Lộ diện công ty kinh doanh tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM từ tháng 12 năm 2025

Lộ diện công ty kinh doanh tour trực thăng ngắm cảnh TPHCM từ tháng 12 năm 2025

15:24 , 03/11/2025
Coolmate của Phạm Chí Nhu hoàn thành vòng gọi vốn Series C từ 3 quỹ lớn châu Á, có tập đoàn may mặc top 3 Hàn Quốc góp mặt

Coolmate của Phạm Chí Nhu hoàn thành vòng gọi vốn Series C từ 3 quỹ lớn châu Á, có tập đoàn may mặc top 3 Hàn Quốc góp mặt

15:10 , 03/11/2025
Nhà đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có thể được vay vốn lãi suất 0%

Nhà đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có thể được vay vốn lãi suất 0%

13:07 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên