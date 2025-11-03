Hòa Phát đầu tư khu công nghiệp quy mô 235ha tại Hưng Yên

Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt của Hoà Phát có quy mô 235ha tại Hưng Yên

Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt - Giai đoạn 1 có quy mô diện tích 235 ha. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư, được thực hiện tại xã Yên Mỹ và xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Một trong những lợi thế nổi bật của Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt là vị trí địa lý chiến lược tại trung tâm đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp các tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội – Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Từ đây, hàng hóa có thể dễ dàng luân chuyển đến các trung tâm kinh tế lớn phía Bắc, kết nối nhanh chóng tới cảng biển Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài.

Vị trí giao thông thuận tiện giúp Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp thuê hạ tầng.

Cùng với đó, Hưng Yên áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Chủ đầu tư Khu công nghiệp là Tập đoàn Hòa Phát cam kết đồng hành, hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý, kết nối các dịch vụ về hạ tầng thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thuê đất tại đây.

Ông Trần Kiên Cường – Giám đốc Công ty CP Phát triển Hạ tầng Khu Công Nghiệp Lý Thường Kiệt cho biết, công ty đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Dự kiến, công ty sẽ bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng từ quý II/2026 và sẵn sàng bàn giao mặt bằng từ cuối năm 2026.

Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt là dự án hạ tầng công nghiệp mới nhất được phê duyệt của Hòa Phát. Ngoài ra, Tập đoàn đang đồng thời triển khai hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu (Hải Phòng) và Khu công nghiệp Đồng Phúc (Bắc Ninh). Tính đến tháng 10/2025, tổng quỹ đất Khu công nghiệp của Hòa Phát hiện đạt trên 2.435 ha.

Các Khu công nghiệp hiện hữu của Tập đoàn Hòa Phát gồm Khu công nghiệp Phố Nối A, Khu công nghiệp Yên Mỹ II (Hưng Yên), Khu công nghiệp Hòa Mạc (Ninh Bình) đều có vị trí địa lý thuận lợi, là điểm đến hấp dẫn của hàng trăm doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tỷ lệ lấp đầy của các Khu công nghiệp này đạt khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.