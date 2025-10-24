Hòa Phát mang container “Made in Vietnam” đến Triển lãm thế giới, ký hợp đồng với đối tác Mỹ và châu Âu ngay tại sự kiện

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa tham dự triển lãm Intermodal Europe 2025 diễn ra từ ngày 21 đến 23/10 tại thành phố cảng Barcelona (Tây Ban Nha). Đây là một trong những sự kiện quốc tế lớn của ngành logistics và container.



Tại đây, Hòa Phát giới thiệu sản phẩm container mang thương hiệu “Made in Vietnam – Made for the World”, cùng loạt vật liệu phụ trợ do chính tập đoàn sản xuất như ván sàn và góc đúc – hai chi tiết quan trọng giúp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.

Gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tại vị trí L40 thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác quốc tế, trong đó có các hãng vận tải lớn như CMA CGM, Hapag-Lloyd, Seacube, Touax, Textainer, Triton, Maersk, HMM…

Hòa Phát gặp gỡ với nhiều đối tác tại vận tải lớn trên thế giới.

Theo thông tin từ Hòa Phát, sau khi được giới thiệu về năng lực sản xuất và quy trình quản lý của Hòa Phát, một số đối tác đến từ Mỹ và châu Âu đã tiến hành ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa ngay tại sự kiện, mở ra cơ hội hợp tác mới cho container “Made in Vietnam” trên thị trường toàn cầu.

Một số hãng tàu đang có nhu cầu lớn về container rỗng tại Việt Nam cũng bày tỏ ý định hợp tác lâu dài với Hòa Phát trong thời gian tới.﻿