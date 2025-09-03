Hoà Phát nhận tin vui từ chính quyền cho dự án 85.000 tỷ đồng

Ngày 29/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định cho phép CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 – một dự án trọng điểm của tỉnh.

Theo đó, tổng diện tích đất được chuyển đổi là 44.248,3m², bao gồm đất nông nghiệp, đất giao thông, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản… vốn đã được Nhà nước thu hồi trong giai đoạn 2022 – 2025.

Toàn bộ diện tích này sẽ được sử dụng làm đất khu công nghiệp, phục vụ trực tiếp cho dự án, với thời hạn sử dụng đến ngày 27/12/2071 – trùng với thời hạn của Quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt trước đó.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa, đồng thời cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi được giao theo dõi tiến độ, đảm bảo nhà đầu tư thực hiện đúng các mốc cam kết; trường hợp chậm trễ hoặc vi phạm sẽ xử lý theo quy định của Luật Đầu tư và có thể kiến nghị thu hồi đất.

Ngoài ra, Hòa Phát Dung Quất cũng phải rà soát, bố trí diện tích đất cây xanh trong ranh giới dự án, đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung và phân khu.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 có quy mô 280ha, vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao mỗi năm. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực sản xuất thép trong nước, đồng thời tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Quảng Ngãi.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Hoà Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 73.532 tỷ đồng, tăng 4,44% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, ngành sản xuất kinh doanh thép đóng góp hơn 90% vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn. Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành thép tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu thị trường nội địa đối với thép phôi và sản xuất các loại thép xây dựng, thép dẹt, nhiên liệu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ngành thép đạt 6.587 tỷ đồng, tăng 1.257 tỷ đồng (tương ứng 23,6%) so với cùng kỳ.



Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của các lĩnh vực khác đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 169 tỷ đồng (tương ứng 19,7%) so với cùng kỳ.﻿