Tập đoàn Hòa Phát (HPG) sắp xây khu công nghiệp hơn 2.800 tỷ ở tỉnh Hưng Yên

Phối cảnh dự án

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt - giai đoạn 1 tại xã Yên Mỹ, xã Việt Tiến tỉnh Hưng Yên nằm cạnh nút giao NH.39 với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Trước đó, ngày 05/8/2025, UBND tỉnh Hưng Yên có quyết định số 488/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, tỉnh Hưng Yên﻿ với quy mô 296,11 ha.

Cơ cấu sử dụng đất theo giai đoạn đầu tư gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đầu tư trên diện tích 235 ha, giai đoạn 2 đầu tư trên diện tích 61,11 ha.

Trong quy mô 235ha của giai đoạn 1, đất nhà máy, kho bãi 160,52 ha; đất dịch vụ 7,75 ha; đất hạ tầng kỹ thuật 3,89 ha; đất trụ sở, cơ quan an ninh 2,50 ha; đất cây xanh 26,61 ha; mặt nước 5,09 ha; đất giao thông, bãi đỗ xe 28,64 ha.﻿

KCN Lý Thường Kiệt – Giai đoạn 1 là khu công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên thu hút các ngành nghề sản xuất kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.﻿

Về hiện trạng, khu đất dự án chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa chiếm 76,72% tổng diện tích, ngoài ra có đất nuôi trồng thủy sản, đất kênh mương thủy lợi, đất nghĩa trang và đường giao thông nội đồng

Dự án KCN Lý Thường Kiệt (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư trên 2.822 tỷ đồng.

Dự án sẽ thực hiện từ quý 1/2026 đến hết quý 4/2027, cụ thể, giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ quý 4/2025 đến hết quý 1/2026 (thực hiện các công việc thiết kế, giải phóng mặt bằng...) và giai đoạn thực hiện đầu tư từ quý 1/2026 đến hết quý 4/2027 (thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục giao thông, san nền, cấp thoát nước, cấp điện).

Thi công hạng mục san nền, đường giao thông từ quý 1/2026 đến quý 3/2026. Thi công hạng mục thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, cấp nước từ quý 2/2026 đến quý 4/2027. Thi công hạng mục trồng cây xanh, quý 4/2027. Thi công trạm xử lý nước thải quý 3/2027 đến quý 4/2027.

Giai đoạn vận hành từ quý 1/2028.

Chủ đầu tư dự án là CTCP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát. Theo báo cáo thường niên 2024, tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết của Tập đoàn Hòa Phát tại CTCP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt là gần 80%.

Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát, dự án dự kiến bắt đầu bàn giao đất đã có hạ tầng cho khách thuê từ cuối năm 2026. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt là dự án hạ tầng công nghiệp mới nhất được phê duyệt của Hòa Phát. Ngoài ra, Tập đoàn đang đồng thời triển khai hạ tầng KCN Hoàng Diệu (Hải Phòng) và KCN Đồng Phúc (Bắc Ninh). Tính đến tháng 10/2025, tổng quỹ đất KCN của Hòa Phát hiện đạt trên 2.435 ha.

Các KCN hiện hữu của Tập đoàn Hòa Phát gồm KCN Phố Nối A, KCN Yên Mỹ II (Hưng Yên), KCN Hòa Mạc (Ninh Bình). Tỷ lệ lấp đầy của các KCN này đạt khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật.