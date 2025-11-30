Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng nghìn tấn loại thép cường độ cao duy nhất Hòa Phát sản xuất được tại Việt Nam được dùng tại Sân bay Long Thành, các dự án cao tốc, Aeon Mall, Vinhomes

30-11-2025 - 00:43 AM | Doanh nghiệp

Hòa Phát hiện sở hữu dây chuyền sản xuất cáp dự ứng lực công suất hơn 200.000 tấn mỗi năm, được nhập khẩu hoàn toàn từ Ý.

Hàng nghìn tấn loại thép cường độ cao duy nhất Hòa Phát sản xuất được tại Việt Nam được dùng tại Sân bay Long Thành, các dự án cao tốc, Aeon Mall, Vinhomes- Ảnh 1.

Hàng nghìn tấn cáp dự ứng lực Hòa Phát đang được sử dụng rộng rãi tại các công trình cao tốc, cầu vượt và dự án xây dưng quy mô lớn, thay thế hàng nhập khẩu.

Cáp dự ứng lực (PC Strand) là loại thép cường độ cao được sử dụng phổ biến trong các cấu kiện bê tông như dầm cầu, sàn chung cư, kết cấu vượt nhịp. Tại Việt Nam, Hòa Phát là doanh nghiệp duy nhất sản xuất được dòng sản phẩm này , góp phần thay thế nguồn nhập khẩu.

Hòa Phát hiện sở hữu dây chuyền sản xuất cáp dự ứng lực công suất hơn 200.000 tấn mỗi năm, được nhập khẩu hoàn toàn từ Ý. Với lợi thế tự chủ 100% nguồn nguyên liệu từ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, sản phẩm đảm bảo chất lượng ổn định và giá cạnh tranh.

Cáp dự ứng lực Hòa Phát đã được sử dụng tại một số đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn đầu như Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Vũng Áng - Bùng.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, tuyến Hòa Bình - Mộc Châu đều đang sử dụng sản phẩm của Hòa Phát. Riêng tại hai dự án lớn ở Cao Bằng và Lạng Sơn, Hòa Phát đã cung ứng hàng nghìn tấn cáp dự ứng lực phục vụ đúc dầm cầu vượt qua địa hình núi đá phức tạp.

Hàng nghìn tấn loại thép cường độ cao duy nhất Hòa Phát sản xuất được tại Việt Nam được dùng tại Sân bay Long Thành, các dự án cao tốc, Aeon Mall, Vinhomes- Ảnh 2.

Tại miền Trung, cầu Gianh và cầu Quán Hàu thuộc Quảng Bình cũng lựa chọn cáp dự ứng lực Hòa Phát cho các hạng mục dầm Super T và dầm đúc hẫng. Cầu Gianh vừa hợp long vào ngày 9/11/2025. Khi hoàn thành, công trình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Hàng nghìn tấn loại thép cường độ cao duy nhất Hòa Phát sản xuất được tại Việt Nam được dùng tại Sân bay Long Thành, các dự án cao tốc, Aeon Mall, Vinhomes- Ảnh 3.

Ngoài các công trình giao thông, PC Strand của Hòa Phát còn được ứng dụng cho nhiều dự án dân dụng và thương mại quy mô lớn như Sân bay Long Thành, các dự án Aeon Mall và Vinhomes.

Hiện tại, Hòa Phát đang tiếp tục đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất cáp dự ứng lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và quốc tế.

Hòa Phát hỗ trợ người dân Đắk Lắk 100.000m2 tôn lợp khắc phục hậu quả bão lũ

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thép Nam Kim nghiên cứu sản xuất tôn mạ thiếc nickel cho vỏ pin xe điện

Thép Nam Kim nghiên cứu sản xuất tôn mạ thiếc nickel cho vỏ pin xe điện Nổi bật

Vinpearl sáp nhập công ty con 1.000 tỷ đồng vào VinWonders Nha Trang sau chưa đầy 3 tháng thành lập

Vinpearl sáp nhập công ty con 1.000 tỷ đồng vào VinWonders Nha Trang sau chưa đầy 3 tháng thành lập Nổi bật

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trái cây 135 năm của Mỹ: Những thành tựu THACO đạt được trong 2-3 năm là điều chúng tôi phải mất tới 100 năm mới có thể thực hiện được

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trái cây 135 năm của Mỹ: Những thành tựu THACO đạt được trong 2-3 năm là điều chúng tôi phải mất tới 100 năm mới có thể thực hiện được

21:35 , 29/11/2025
Vĩnh Long thúc đẩy giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp

Vĩnh Long thúc đẩy giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp

17:30 , 29/11/2025
FPT tham gia liên minh bán dẫn, thúc đẩy hợp tác đại học, doanh nghiệp

FPT tham gia liên minh bán dẫn, thúc đẩy hợp tác đại học, doanh nghiệp

16:21 , 29/11/2025
Việt Nam đối mặt việc thiếu 27.000 kỹ sư bán dẫn

Việt Nam đối mặt việc thiếu 27.000 kỹ sư bán dẫn

15:24 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên