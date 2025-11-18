Diễn biến mới vụ điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại HRC khổ rộng từ Trung Quốc do Hòa Phát, Formosa yêu cầu

Ảnh minh họa

Cục Phòng vệ thương mại vừa ban hành Bản câu hỏi điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại dành cho nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài trong vụ việc khởi xướng điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. ﻿﻿

Theo đó, Cục Phòng vệ thương mại đã gửi bản câu hỏi điều tra chính thức cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà Cơ quan điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra là trước 17h00 ngày 24 tháng 12 năm 2025 (theo giờ Hà Nội).﻿

Ngày 27/10/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3176/QĐ-BCT về việc khởi xướng điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa﻿.

Cụ thể là một số sản phẩm sắt hoặc thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng; được cán nóng; độ dày từ 1,2mm đến 25,4mm; có khổ rộng lớn hơn 1.880mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2.300mm; chưa được gia công quá mức cán nóng; đã tẩy gi hoặc không tẩy gi; không dát phủ, phủ, mạ hoặc tráng; có phủ dầu hoặc không phủ dầu; hàm lượng carbon nhỏ hơn hoặc bằng 0,30% tính theo khối lượng.﻿

Theo FPTS, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh sản lượng thép HRC khổ rộng nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng đột biến với lũy kế 7 tháng 2025 đạt 832 nghìn tấn, cao gấp 18,9 lần so với cùng kỳ sau khi thép HRC thông thường (kích thước nhỏ hơn 1.880 mm) từ Trung Quốc chính thức bị áp thuế CBPG vào tháng 07/2025.

Theo FPTS đánh giá, khả năng Trung Quốc bị áp thêm thuế chống lẩn tránh PVTM là rất cao do thép HRC khổ rộng chỉ là thép HRC thông thường có kích thước lớn hơn. Nếu trường hợp trên xảy ra, HPG và Công ty TNHH Formosa Hà Tĩnh dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi là hai đơn vị nội địa duy nhất có thể tự sản xuất được thép HRC trong bối cảnh ngành thiếu hụt nguồn cung loại thép này trầm trọng.﻿

Trước đó, ﻿ngày 4/7/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1959/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và chấm dứt điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ.

Ngày 3/6/2025, Cục Phòng vệ thương mại nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép cán nóng khổ rộng lớn hơn 1.880mm và nhỏ hơn hoặc bằng 2.300mm có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) của 2 nhà sản xuất trong nước bao gồm: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất và Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ngày 22/8/2025 và ngày 10/9/2025, Cục Phòng vệ thương mại đã nhận được Hồ sơ bổ sung lần 3 theo Thông báo số 116/TB-PVTM ngày 7/8/2025.

Ngày 18/9/2025, Cục Phòng vệ thương mại đã có Thông báo số 149/TBPVTM xác nhận Hồ sơ yêu cầu đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam về biện pháp chống lẫn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.