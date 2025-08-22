Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hòa Phát chính thức không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC)

22-08-2025 - 15:59 PM | Doanh nghiệp

Hòa Phát chính thức không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC)

Thép HRC của Hòa Phát xuất khẩu vào Ấn Độ không bị áp thuế do biên độ phá giá trong phạm vi 0-10%.

Ngày 13/8/2025, Tổng vụ Phòng vệ Thương mại Ấn Độ (DGTR) đã công bố kết luận cuối cùng trong vụ điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Việt Nam. Theo quyết định này, thép cuộn cán nóng của Tập đoàn Hòa Phát không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá.

Thép HRC của Hòa Phát xuất khẩu vào Ấn Độ không bị áp thuế do biên độ phá giá trong phạm vi 0-10%. Các doanh nghiệp khác của Việt Nam được xác định biên độ phá giá là 20–30%, và phải chịu mức thuế 121,5USD/tấn. Khuyến nghị áp thuế chống bán phá giá trong thời hạn 5 năm.

Việc HRC của Tập đoàn không bị áp thuế tạo ra lợi thế cạnh tranh tốt cho sản phẩm của Hòa Phát tại thị trường Ấn Độ. Đặc biệt, các doanh nghiệp hạ nguồn sử dụng HRC của Hòa Phát có thể yên tâm xuất khẩu sang Ấn Độ mà không gặp rào cản về nguồn gốc xuất xứ hay thuế phòng vệ thương mại.

Ngày 14/8/2024, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với thép cuộn cán nóng có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Việt Nam.

Sản phẩm bị điều tra: thép cuộn cán nóng hợp kim hoặc không hợp kim; không phủ, không mạ hoặc tráng, có độ dày lên đến 25mm và chiều rộng lên đến 2100 mm thuộc các mã HS: 7208; 7211; 7225; 7226. Sản phẩm bị điều tra không bao gồm thép cuộn không gỉ cán nóng. Giai đoạn điều tra bán phá giá: từ 01/01/2023 đến 31/3/2024. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2024.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Từ cuối năm 2025, công suất thiết kế thép của Tập đoàn đạt 16 triệu tấn/năm, trong đó tập trung chủ yếu vào thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo.

Hòa Phát sẽ hoàn thành lò cao số 6, thuộc phân kỳ 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vào tháng 9/2025. Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Trước đó, ngày 16/7/2025, Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã ban hành quyết định, thép cuộn cán nóng của Tập đoàn Hòa Phát không bị EU áp thuế chống bán phá giá.﻿

Hòa Phát chính thức không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC)- Ảnh 1.

﻿Trong quý 2/2025, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận hơn 36.000 tỷ đồng doanh thu và 4.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đạt doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm trước.﻿

Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội gần 5.000 tỷ đồng

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Samsung Việt Nam dưới thời giám đốc mới: Tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận trong quý 2 năm nay, 4 nhà máy lãi 32.300 tỷ đồng

Samsung Việt Nam dưới thời giám đốc mới: Tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận trong quý 2 năm nay, 4 nhà máy lãi 32.300 tỷ đồng Nổi bật

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) lên tiếng về kế hoạch bán tài sản và hoán đổi nợ

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, Hoàng Anh Gia Lai (HAG) lên tiếng về kế hoạch bán tài sản và hoán đổi nợ Nổi bật

Novaland thông tin về quyết định của Toà án TP HCM trong tranh chấp với Taekwang Vina tại dự án gần 10.000 tỷ đồng

Novaland thông tin về quyết định của Toà án TP HCM trong tranh chấp với Taekwang Vina tại dự án gần 10.000 tỷ đồng

15:45 , 22/08/2025
Gilimex trình cổ đông nội dung liên quan vụ kiện Amazon

Gilimex trình cổ đông nội dung liên quan vụ kiện Amazon

15:11 , 22/08/2025
VinSpeed đầu tư đường sắt tốc độ cao đi Tp.HCM - Cần Giờ chỉ mất 16 phút, Tổng Giám đốc tiết lộ khởi công ngay tháng 11/2025

VinSpeed đầu tư đường sắt tốc độ cao đi Tp.HCM - Cần Giờ chỉ mất 16 phút, Tổng Giám đốc tiết lộ khởi công ngay tháng 11/2025

14:56 , 22/08/2025
Công ty con của Tasco huy động thành công 500 tỷ đồng

Công ty con của Tasco huy động thành công 500 tỷ đồng

14:30 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên