Hòa Phát chính thức không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng (HRC)

Ngày 13/8/2025, Tổng vụ Phòng vệ Thương mại Ấn Độ (DGTR) đã công bố kết luận cuối cùng trong vụ điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Việt Nam. Theo quyết định này, thép cuộn cán nóng của Tập đoàn Hòa Phát không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá.

Thép HRC của Hòa Phát xuất khẩu vào Ấn Độ không bị áp thuế do biên độ phá giá trong phạm vi 0-10%. Các doanh nghiệp khác của Việt Nam được xác định biên độ phá giá là 20–30%, và phải chịu mức thuế 121,5USD/tấn. Khuyến nghị áp thuế chống bán phá giá trong thời hạn 5 năm.

Việc HRC của Tập đoàn không bị áp thuế tạo ra lợi thế cạnh tranh tốt cho sản phẩm của Hòa Phát tại thị trường Ấn Độ. Đặc biệt, các doanh nghiệp hạ nguồn sử dụng HRC của Hòa Phát có thể yên tâm xuất khẩu sang Ấn Độ mà không gặp rào cản về nguồn gốc xuất xứ hay thuế phòng vệ thương mại.

Ngày 14/8/2024, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với thép cuộn cán nóng có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Việt Nam.

Sản phẩm bị điều tra: thép cuộn cán nóng hợp kim hoặc không hợp kim; không phủ, không mạ hoặc tráng, có độ dày lên đến 25mm và chiều rộng lên đến 2100 mm thuộc các mã HS: 7208; 7211; 7225; 7226. Sản phẩm bị điều tra không bao gồm thép cuộn không gỉ cán nóng. Giai đoạn điều tra bán phá giá: từ 01/01/2023 đến 31/3/2024. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2024.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Từ cuối năm 2025, công suất thiết kế thép của Tập đoàn đạt 16 triệu tấn/năm, trong đó tập trung chủ yếu vào thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo.

Hòa Phát sẽ hoàn thành lò cao số 6, thuộc phân kỳ 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vào tháng 9/2025. Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Trước đó, ngày 16/7/2025, Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã ban hành quyết định, thép cuộn cán nóng của Tập đoàn Hòa Phát không bị EU áp thuế chống bán phá giá.﻿

﻿Trong quý 2/2025, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận hơn 36.000 tỷ đồng doanh thu và 4.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đạt doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm trước.﻿