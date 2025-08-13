"Gã khổng lồ" Đức mang "bảo bối" sang Việt Nam: Quả đấm thép 85.000 tỷ của Hòa Phát sẵn sàng!

Ngày 5/8/2025, lò thổi oxy luyện thép (BOF) số 2 và lò tinh luyện chân không RH thuộc Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (sau đây gọi tắt là Dung Quất 2) đã chính thức đi vào vận hành.

Nhờ hai lò này, Tập đoàn Hòa Phát có khả năng sản xuất các loại thép chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới.

Thép cuộn cán nóng (HRC) có độ bền, độ dẻo tốt, phù hợp cho các ngành công nghiệp đòi hỏi khắt khe như ô tô, xây dựng, đóng tàu. Chất lượng vượt trội này làm giá cao hơn so với thép cán nguội hoặc thép thông thường. Ảnh: Steelradar

Việc vận hành lò BOF và lò RH là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề cho lò cao số 2 hoạt động, hướng tới hoàn thành toàn bộ dự án Dung Quất 2 - có tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng - trong tháng 9/2025 tới.

Khi hoàn thành, "quả đấm thép" Dung Quất 2 sẽ góp phần gia tăng tổng năng lực sản xuất thép thô của Hòa Phát đạt 14,5 triệu tấn/năm, trong đó 8,6 triệu tấn là thép cuộn cán nóng (HRC) – loại thép đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

"Bảo bối" từ người Đức

Cả hai lò BOF và RH đều được "gã khổng lồ" trong ngành kim loại toàn cầu SMS Group (Đức) mang sang Việt Nam.

Với lịch sử phát triển hơn 150 năm cùng sứ mệnh biến kim loại thành kim loại xanh, thúc đẩy sản xuất kim loại trung hòa khí hậu và bền vững, SMS Group được Tập đoàn Hòa Phát tin tưởng lựa chọn để thiết kế, chế tạo và cung cấp lò BOF và RH cho dự án Dung Quất 2.

Sứ mệnh của SMS Group phù hợp với hành trình phát triển bền vững của Tập đoàn Hòa Phát tại dự án Dung Quất 2, bởi Tập đoàn Việt này đang đầu tư vượt các tiêu chuẩn môi trường hiện hành, tập trung vào giảm phát thải CO2 và tối ưu hóa sử dụng năng lượng.

Nói về khả năng tối ưu hóa năng lượng, giảm phát thải CO2 đồng thời gia tăng công suất thì lò BOF của SMS Group được đánh giá rất cao.

Dự kiến, lò BOF có công suất 300 tấn/mẻ, đạt năng suất 9.000 tấn/ngày, sản xuất thép lỏng với hàm lượng tạp chất cực thấp.

Vậy, lò BOF thân thiện môi trường như thế nào?

Hiện nay, 8 tỷ người trên Trái Đất “tiêu thụ” khoảng 1,8 tỷ tấn thép mỗi năm. Con số này tương đương với khoảng 222 kg thép/người mỗi năm. Liên Hợp Quốc dự báo dân số toàn cầu sẽ đạt gần 10 tỷ người vào năm 2050. Với mức tiêu thụ thép bình quân đầu người hiện nay, nhu cầu thép hàng năm sẽ đạt khoảng 2,2 tỷ tấn.

Vậy, làm thế nào chúng ta có thể sản xuất nhiều thép hơn mà vẫn giảm lượng khí thải CO2?

Câu trả lời là phải luyện thép "xanh". Một trong những giải pháp để thép "xanh" hơn đến từ các công nghệ luyện thép. BOF là một trong số đó.

Vận chuyển quặng sắt. Ảnh: Getty Images/John W. Banagan

Lò BOF là lò luyện thép hiện đại, hoạt động bằng cách thổi oxy vào gang lỏng để tạo ra thép sạch, chất lượng cao trong thời gian ngắn.

BOF do SMS Group phát triển sử dụng mô hình tính toán cân bằng khối lượng, năng lượng và oxy như một công cụ cốt lõi để tối ưu hóa quy trình luyện thép. Từ mô hình này, BOF tạo ra quy trình hiệu quả hơn, ít phụ thuộc carbon, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt.

Cụ thể:

Giảm dùng than cốc: Tối ưu tỷ lệ nguyên liệu, dùng ít than cốc hơn (200 kg/tấn kim loại nóng), giảm CO2 từ quá trình khử quặng.

Tái sử dụng khí thải: Công nghệ Blue Blast Furnace dùng syngas (từ khí thải lò) thay than cốc, giảm CO2 đến 28%.

Chuyển sang hydrogen: Dùng hydrogen thay khí tự nhiên trong công nghệ EASyMelt (do SMS phát triển), kết hợp thu giữ carbon, giảm CO2 trên 60%.

Tăng hiệu quả: Giảm thời gian thổi oxy, tránh lãng phí, tiết kiệm năng lượng, gián tiếp giảm CO2.