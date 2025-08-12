Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hòa Phát khai lò thổi số 2, chuẩn bị hoàn thành toàn bộ dự án Dung Quất 2 trong tháng 9

12-08-2025 - 08:49 AM | Doanh nghiệp

Việc đưa lò thổi oxy và lò tinh luyện RH vào hoạt động là bước chuẩn bị quan trọng để đưa lò cao số 2 của dự án vào hoạt động, tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án ngay trong tháng 9/2025.

Hòa Phát khai lò thổi số 2, chuẩn bị hoàn thành toàn bộ dự án Dung Quất 2 trong tháng 9- Ảnh 1.

Ngày 5/8/2025, lò thổi oxy luyện thép (BOF) số 2 và lò tinh luyện chân không kiểu RH của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Dung Quất 2) đã chính thức vận hành. Với lò BOF và RH, Hòa Phát sản xuất được các loại mác thép với yêu cầu chất lượng cao nhất hiện lưu hành trên thế giới.

Hai lò BOF và RH đều do Tập đoàn SMS Group (Đức) thiết kế, chế tạo, cung cấp. Trong đó, lò BOF có dung lượng 300 tấn/mẻ, năng suất 9.000 tấn/ngày cho ra thép lỏng rất ít tạp chất.

Việc đưa lò thổi oxy và lò tinh luyện RH vào hoạt động là bước chuẩn bị quan trọng để đưa lò cao số 2 của dự án vào hoạt động, tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án ngay trong tháng 9/2025.

Thể tích lò cao của dự án Hòa Phát Dung Quất 2 là 2.500m3, gấp đôi thể tích lò của Dung Quất 1, tiêu hao năng lượng ít hơn. Hòa Phát cũng đầu tư cao hơn các tiêu chuẩn môi trường hiện tại, đặc biệt về giảm phát thải CO2, giảm tiêu hao năng lượng.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 sử dụng dây chuyền công nghệ của các đối tác châu Âu, G7 như SMS (Đức), Primetals (Vương quốc Anh),… Tháng 5/2025, Hòa Phát và SM đã ký hợp đồng cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình với công suất 700.000 tấn/năm.

Từ trung tuần tháng 6, Hòa Phát Dung Quất đã đưa Máy đúc phôi thép tấm dày số 02 vào hoạt động, năng suất đúc tấm dày đạt 20.000 tấn/ngày.

Bên cạnh dòng HRC thông dụng, dự án Hòa Phát Dung Quất 2 tập trung sản xuất các sản phẩm HRC cao cấp, phục vụ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ô tô, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa dầu, đồ gia dụng...

Sau khi hoàn thành Hòa Phát Dung Quất 2 vào tháng 9/2025, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

