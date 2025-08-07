Hòa Phát chính thức được chấp thuận tăng 3.400 tỷ đầu tư cho Hòa Phát Dung Quất 2, nâng công suất năm thêm 500.000 tấn

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, một công ty thành viên của Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), cuối tháng 7/2025 đã được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Hòa Phát Dung Quất 2. Đây là điều chỉnh lần thứ 4 của dự án, sau khi được cấp phép lần đầu từ tháng 6/2021.

Trước khi﻿ có thay đổi này, dự án của Hòa Phát có công suất thiết kế là 5,6 triệu tấn/năm, toàn bộ sản phẩm đầu ra là thép dẹt (thép cuộn cán nóng HRC) với 5,6 triệu tấn/năm.



﻿Vốn đầu tư dự án là 85.000 tỷ đồng, với Hòa Phát góp 40.000 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Về tiến độ, dự án đưa vào vận hành từ quý 4/2026. Tuy nhiên, dự án này đã bắt đầu chạy thử và có đóng góp vào kết quả kinh doanh của Hòa Phát từ tháng 3/2025.

Với điều chỉnh mới nhất, dự án Dung Quất 2 sẽ ﻿nâng công suất năm lên 6,1 triệu tấn sản phẩm, bao gồm 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng HRC (không đổi) và 500.000 tấn thép dây cuộn chất lượng cao.

﻿Vốn đầu tư dự án tăng thêm 3.400 tỷ đồng thành 88.400 tỷ đồng. Trong đó, phần góp của Hòa Phát là 40.800 tỷ đồng, vốn huy động là 47.600 tỷ đồng.

Về tiến độ, phần thép cuộn cán nóng HRC không đổi, còn phần nâng công suất với thép dây cuộn chất lượng cao dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 2/2028.﻿

Tựu chung lại, dự án đặt mục tiêu sẽ vận hành thử nghiệm, nghiệm thu, và bàn giao công trình trong nửa đầu năm 2028

Dự án hiện tại có 7.500 lao động. Việc mở rộng dự án sẽ cần thêm 486 người, nâng tổng số nhân sự lên 7.986.

Về kết quả kinh doanh quý 2, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 36.286 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận sau thuế của tập đoàn tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 4.265 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp đầu ngành thép trong gần 3 năm, kể từ quý 3/2022.

Theo Hòa Phát, doanh thu quý 2 thấp đi do giá bán sản phẩm thép tại một số thời điểm trong quý giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng nhờ giá vốn tốt, chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm, đặc biệt là quặng than.

Trong quý vừa qua, tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đã sản xuất 2,5 triệu tấn thép thô, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 2,6 triệu tấn, tăng 18%.﻿

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận doanh thu đạt 74.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 23% so với năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã thực hiện 43% kế hoạch doanh thu và 51% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Trần Đình Long khẳng định không điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.