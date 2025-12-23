Shark Hưng lên tiếng

Ông Phạm Thanh Hưng

Sáng 23/12, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group (còn gọi là Shark Hưng) có bài đăng trên trang cá nhân nói rõ về những tin đồn liên quan đến ông trong thời gian qua.

Ông viết: "Trong những ngày gần đây, xuất hiện một số thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cá nhân tôi.

Những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống.

Thêm nữa, những hoạt động về đầu tư khởi nghiệp mà MXH nhắc tới là do cá nhân tôi thực hiện, và tôi khẳng định các hoạt động này không có bất kỳ mối liên hệ nào – về pháp lý, tài chính hay vận hành – với Cen Land, nơi tôi hiện đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Tôi hiểu rằng trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị diễn giải thiếu đầy đủ có thể gây ảnh hưởng tâm lý cho nhà đầu tư và cổ đông. Chính vì vậy, tôi lựa chọn lên tiếng sớm để làm rõ ranh giới thông tin, tránh những hiểu nhầm không đáng có".

Bài đăng của Shark Hưng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/12, trong bối cảnh thị trường chứng khoán ghi nhận đà tăng mạnh thì cổ phiếu CRE của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) – doanh nghiệp có ông Phạm Thanh Hưng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT dừng ở mức 8.310 đồng/cổ phiếu, giảm 6,52% và có thời điểm rơi xuống mức giá sàn. Khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 1,7 triệu cổ phiếu, cao gấp hơn 5 lần so với các phiên trước đó. Tính từ đầu tháng 12/2025, thị giá CRE đã giảm hơn 14%.

9 tháng đầu năm 2025, Cen Land đạt doanh thu 838 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng, tăng 103%, chủ yếu nhờ việc kiểm soát và tiết giảm chi phí hiệu quả.

Vào giữa tháng 10/2025, Cen Land cho biết đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cả gốc và lãi đối với lô trái phiếu mã CRE202001 khi đến hạn. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 31/12/2020, có kỳ hạn ban đầu 3 năm, đáo hạn vào 31/12/2023, với tổng giá trị phát hành 450 tỷ đồng.

Về cơ cấu sở hữu, ông Hưng hiện nắm giữ trực tiếp 15,6 triệu cổ phiếu Cen Land, tương đương tỷ lệ 3,36%.