Hòa Phát hỗ trợ người dân Đắk Lắk 100.000m2 tôn lợp khắc phục hậu quả bão lũ

26-11-2025 - 13:57 PM | Doanh nghiệp

Nhằm chung tay hỗ trợ người dân tại Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ, Tập đoàn Hòa Phát đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai hỗ trợ khẩn cấp 100.000 m2 tôn lợp các loại để sửa chữa nhà cửa cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo thống kê sơ bộ của UBND tỉnh, Đắk Lắk có khoảng 21.000 căn nhà cần hỗ trợ sửa chữa, lợp lại mái cho người dân các xã trên địa bàn.

Chia sẻ với chính quyền và bà con, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát đã cử cán bộ đồng hành cùng địa phương tham gia cứu trợ khẩn cấp, đồng thời phối hợp với tỉnh lên các phương án khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là sửa chữa nhà ở để bà con nhanh chóng ổn định đời sống.

Mục tiêu của Tập đoàn là sản xuất và vận chuyển sản phẩm tôn Hòa Phát đến từng địa bàn cụ thể một cách nhanh nhất. Dự kiến, Tập đoàn sẽ bàn giao khối lượng tôn kể trên theo hình thức cuốn chiếu từ ngày 27/11/2025, theo sự điều phối của chính quyền địa phương.

Hòa Phát hỗ trợ người dân Đắk Lắk 100.000m2 tôn lợp khắc phục hậu quả bão lũ- Ảnh 1.

Tập đoàn dự kiến sẽ bàn giao 100.000 m2 tôn lợp theo hình thức cuốn chiếu từ ngày 27/11/2025.

Hòa Phát thực hiện trách nhiệm xã hội tập trung vào 4 nhóm chính: Y tế - Giáo dục – Giao thông và Cộng đồng. Tập đoàn đang hoạt động và đóng góp ngân sách nhà nước tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, với số nộp ngân sách Nhà nước ngày càng lớn. 9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn đã nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 9.400 tỷ đồng.

Mỗi năm, Hòa Phát dành hàng trăm tỷ để triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội như: xây dựng 1.500 căn nhà cho hộ nghèo tại nhiều địa phương; hỗ trợ xây dựng mới và tái thiết hàng chục ngôi nhà bị sập hoàn toàn do hoàn lưu bão Yagi tại Làng Nủ và một số xã của tỉnh Lào Cai; tài trợ hơn 40 tỷ đồng xây mới trường học tại Bình Đông (Quảng Ngãi); tặng hơn 300 máy lọc nước cho các trường học, cơ sở y tế trên toàn quốc,...

