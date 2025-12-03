Một đại gia chăn nuôi báo lãi 1.700 tỷ trong 6T2025, gần gấp đôi Nông nghiệp Hòa Phát và Dabaco

CTCP GreenFeed Việt Nam, một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực nông nghiệp vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến 30/06/2025).



Cụ thể, lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo đạt 1.716 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Con số này gần gấp đôi lợi nhuận của Nông nghiệp Hòa Phát (939 tỷ đồng) hay Dabaco (1.015 tỷ đồng).



Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 7,02% trong kỳ trước lên 12,75% trong kỳ báo cáo. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, từ 14,79% kỳ trước lên 23,69% trong 6 tháng đầu năm.



Tính đến cuối tháng 6/2025, vốn chủ sở hữu của GreenFeed Việt Nam đạt 7.240 tỷ đồng, tăng 19,8% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm tới 84,8%, đạt 6.142 tỷ đồng. Tổng tài sản tại ngày 30/6/2025 đạt hơn 13.454 tỷ đồng.

Thành lập năm 2003, có trụ sở chính tại tỉnh Long An, GreenFeed Việt Nam hiện được xem là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp – thực phẩm quy mô lớn.

Công ty phát triển theo mô hình tích hợp khép kín 3F (Feed – Farm – Food), tự chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, vận hành hệ thống trang trại đến phân phối sản phẩm thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

GreenFeed đang sở hữu 11 nhà máy sản xuất thức ăn tại Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Ở mảng chăn nuôi, doanh nghiệp đầu tư hệ thống trang trại heo tự chủ giống, quy trình vận hành và an toàn sinh học nghiêm ngặt. Khối thực phẩm được triển khai thông qua hai thương hiệu G Kitchen và Wyn, cung cấp thịt mát và thực phẩm chế biến cho thị trường nội địa.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, GreenFeed còn mở rộng sang logistics với QD Logistics – đơn vị vận tải chuyên biệt cho nông sản, gia súc và gia cầm; đồng thời tham gia mảng công nghệ thông qua CTCP Phân phối Công nghệ Quang Dũng (QD.TEK).

Tháng 8 vừa qua, GreenFeed gây chú ý khi tăng gấp đôi vốn điều lệ từ 1.507,5 tỷ đồng lên 3.015 tỷ đồng. Dù mở rộng quy mô vốn, nhóm cổ đông ngoại vẫn duy trì quyền chi phối với tổng tỷ lệ sở hữu 66,42%. Trong đó đáng kể nhất là Công ty TNHH Oriental Ford Holding (trụ sở tại Hồng Kông) nắm 63,02% và GreenFeed (Thailand) Co., Ltd nắm 3,4% vốn.

Một điểm đáng lưu ý là phần vốn góp của Oriental Ford Holding tại GreenFeed Việt Nam được ủy quyền cho ông Lý Anh Duy Quang – con trai Chủ tịch HĐQT Lý Anh Dũng đại diện.