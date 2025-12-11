Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải kiến nghị dự án "6 năm vẫn chưa hoàn thành" tại tỉnh Quảng Trị: Có 3 điểm nghẽn

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải nêu kiến nghị tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII. Ảnh: NLĐ

Ngày 10/12 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Trị Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đáng chú ý, theo Tạp chí Nhà đầu tư , tại phiên thảo luận ở nghị trường cùng ngày, đại biểu Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Sơn Hải đã nêu một số khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư khi thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Viết Hải, nhiều năm gần đây, lĩnh vực bất động sản đã đóng góp trung bình hơn 40% trong thu ngân sách của tỉnh, đồng thời làm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng đẹp và hiện đại, cải thiện nhà ở tốt hơn cho người dân trong tỉnh. Thế nhưng, hiện doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực này vẫn gặp một số khó khăn.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải nêu ví dụ tại dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài do Công ty TNHH Sơn Hải Riverside làm chủ đầu tư. Theo ông Nguyễn Viết Hải, đây là doanh nghiệp có pháp lý độc lập, con dấu, hạch toán và nghĩa vụ thuế riêng, mặc dù là công ty con của Tập đoàn Sơn Hải.

Dự án này đang bị chậm tiến độ vì có 3 điểm nghẽn.﻿

Thứ nhất, lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hải cho biết, theo hợp đồng ký với cơ quan nhà nước, giá đất tại thời điểm giao đất và chi phí đầu tư hạ tầng tối thiểu phải được điều chỉnh về cùng thời điểm để tiến hành khấu trừ khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Thế nhưng cơ quan tham mưu trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt nghĩa vụ tài chính lại chưa điều chỉnh chi phí hạ tầng về đúng thời điểm giao đất. Việc này dẫn đến số liệu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất "không sát thực tế".

Do đó, ông Nguyễn Viết Hải đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành xem xét lại cách tính, bảo đảm đúng nguyên tắc hợp đồng và quy định pháp luật.

Thứ hai, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cho biết, ngày 14/1/2022, UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) có quyết định tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với giá trị là 1.234 tỷ đồng, nộp với diện tích 27,1ha/36,8ha (còn lại hơn 9,7 ha chưa giao).

Trong khi đó, theo phương án tài chính kèm theo hợp đồng đã ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 396 tỷ đồng, nhưng nhà đầu tư đã tham gia bỏ vốn vào dự án hơn 500 tỷ đồng.

Trên thực tế, số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đều là vốn vay ngân hàng thương mại. Nhưng ngân hàng từ chối giải ngân vì tỉnh chưa giao đủ đất, nên khiến tiến độ dự án bị đình trệ.

Lãnh đạo Tập đoàn Sơn Hải cho biết, UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) trước đó từng có văn bản cam kết hoàn thiện kè, bàn giao mặt bằng và giao đất trước 31/12/2025. Tuy nhiên, đến nay việc giao đất vẫn chưa thực hiện. Việc này làm ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp với tổ chức tín dụng.

Dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài do Công ty TNHH Sơn Hải Riverside (công ty con của Tập đoàn Sơn Hải) làm chủ đầu tư.

Thứ ba, kể từ khi có thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho đến khi tỉnh có cam kết, khoảng thời gian đó phát sinh một khoản tiền phạt nộp chậm, với số tiền 286 tỷ đồng. Công ty Sơn Hải Riverside hiện đang bị cưỡng chế thuế.

Theo báo Người lao động , tại phiên họp, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cho biết, việc chậm nộp thuế là do nguyên nhân khách quan, cụ thể là tỉnh chưa giao đất và chưa có cam kết với doanh nghiệp dẫn đến ngân hàng không cho vay, chứ không phải doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế. Hơn nữa, khi doanh nghiệp bị cưỡng chế về thuế thì ngân hàng lại càng không cho vay để nộp các nghĩa vụ tiếp theo. Do vậy, Tập đoàn Sơn Hải đề nghị không cưỡng chế thuế trong trường hợp này.

Ngoài ra, ông Nguyễn Viết Hải đề nghị, việc giao đất để tính tiền sử dụng đất khi dự án được bàn giao đất cơ bản để dự án có thể đưa vào vận hành khai thác, tránh trường hợp như Dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài trong thời gian vừa qua.

Trong khuôn khổ kỳ họp trên, sau khi lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Viết Hải, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị Trương Chí Trung cho biết sẽ rà soát lại hợp đồng và các căn cứ pháp lý liên quan, đồng thời cũng sẽ làm việc với Tập đoàn Sơn Hải và đơn vị giải phóng mặt bằng để tiến hành xem xét kiến nghị, cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng

Trên thực tế, dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 21/9/2018. Dự án có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 60 tháng. Trong đó, thời gian đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 36 tháng. Mặc dù vậy, đến nay, đã hơn 6 năm trôi qua, dự án này vẫn chưa thể hoàn thành.

Đây chính là một trong số các dự án tại Quảng Trị được Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra trong đợt thanh tra chuyên đề đối với 898 dự án có dấu hiệu chậm tiến độ, vướng mắc pháp lý, hiệu quả thấp, tồn đọng kéo dài hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên cả nước.

Tổng diện tích dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài là hơn 434.680 m², bao gồm các loại hình đất ở biệt thự (141 lô), đất ở liền kề (291 lô), đất ở kết hợp kinh doanh (133 lô), đất nhà ở xã hội, khu quần thể khách sạn, công viên, đất thương mại dịch vụ, trường học, bãi đỗ xe, đất quân sự và hành lang bảo vệ khu quân sự.

Trong đó, khu quần thể khách sạn được quy hoạch tối thiểu 25 tầng, nằm ở vị trí thuận lợi cho kinh doanh thương mại. Khu nhà ở biệt thự có chiều cao tối đa 3 tầng. Khu đất phân lô dạng nhà liền kề được phép xây dựng công trình cao tối đa 7 tầng.