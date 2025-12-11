Algeria, Nam Phi… sẵn sàng cung cấp một tài nguyên đặc biệt cho DN Việt Nam: Thủ tướng vừa chỉ đạo gì?

Thủ tướng tới dự Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2025. Ảnh: VGP

Lĩnh vực này là nông nghiệp.

Sáng qua (10/12), tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề "Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân".

Tại Hội nghị, Thủ tướng cho biết, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đưa đất nước ta thoát nghèo, từ một nước đổ nát, nghèo đói sau chiến tranh, hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiều quốc gia muốn Việt Nam hợp tác bảo đảm an ninh lương thực. Đây là niềm tự hào của chúng ta.

Thủ tướng đề nghị DN Việt Nam đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài trong nông nghiệp

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Về nội dung liên kết trong ngành nông nghiệp cả trong và ngoài nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính xây dựng cơ chế liên kết rõ hơn, ràng buộc hơn, đồng thời mang tính pháp quy hơn giữa doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Thủ tướng, gần đây, chúng ta đã đặt vấn đề xuất khẩu ngành nông nghiệp ra nước ngoài, chẳng hạn như tất cả các nước Trung Đông đều muốn hợp tác với Việt Nam trong hợp tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và sản phẩm Halal. Các quốc gia châu Phi như Algeria, Nam Phi, Tanzania… cũng sẵn sàng cung cấp diện tích đất để các doanh nghiệp Việt Nam sang canh tác, như trồng chè, lúa. Mới đây nhất, trong trao đổi với lãnh đạo Campuchia, phía Campuchia cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nông nghiệp.

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài trong nông nghiệp. Chính phủ sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc.

Về thị trường, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo rất quyết liệt việc đa dạng hóa thị trường, sản phẩm cũng như chuỗi cung ứng. Hơn nữa, Việt Nam đã ký FTA với hơn 60 nền kinh tế, phải khai thác hiệu quả các hiệp định này.

Ngoài ra, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương tiếp tục mở rộng thị trường, như triển khai đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại gạo với các nước như Philippines, Indonesia… theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao. Các bộ ngành cũng phải chủ động, chớp thời cơ, coi trọng trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán đúng lúc, các doanh nghiệp, hiệp hội cũng phải tích cực, chủ động trong quảng bá, xúc tiến thương mại.

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan rằng: Trong lúc giá nông sản xuống, như giá lúa gạo, với yêu cầu "không để người nông dân bơ vơ, bị động", Nhà nước thu mua ngay cho người nông dân để họ có vốn sản xuất vụ mới, đồng thời tăng dự trữ nhà nước, thực hiện chế biến, xuất khẩu, mở rộng thị trường…

Về hạ tầng, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số, hạ tầng giao thông. Theo Thủ tướng, nhiệm kỳ này đã đầu tư rất lớn và nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đầu tư lớn cho hạ tầng, trên cơ sở giảm số lượng các dự án để tập trung nguồn vốn cho các dự án lớn, trong đó có hạ tầng giao thông, từ đó tạo không gian phát triển mới, giảm chi phí đầu vào, chi phí logistics, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Thủ tướng có "5 đặt hàng" quan trọng đối với bà con nông dân. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng khẳng định rằng, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn là xuyên suốt, tích cực và thấu hiểu mong mỏi của người nông dân, các doanh nghiệp, các hiệp hội trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chẳng hạn, để gỡ thẻ vàng IUU, trong những tháng qua, Thủ tướng đã họp hằng tuần, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện mục tiêu kép. Cụ thể, mục tiêu số 1 là chấm dứt khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, gỡ thẻ vàng IUU. Mục tiêu thứ hai là phải cơ cấu lại, phát triển ngành thủy sản hợp pháp, bền vững, chính đáng, cơ cấu lại đội tàu, cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng đánh bắt hợp pháp và tăng cường nuôi trồng, chế biến thủy sản, giải quyết việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng biển Việt Nam, tăng cường hợp tác thủy sản với các nước.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu, là điều kiện tiên quyết để chúng ta hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 100 tỷ USD trong tương lai.

Thủ tướng cũng kêu gọi các cấp, các ngành thực hiện phương châm "3 đồng hành" cùng người nông dân trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; đồng thời có "5 đặt hàng" quan trọng đối với bà con nông dân.