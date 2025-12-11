X3Sales tái định vị thương hiệu - Đổi mới để phục vụ doanh nghiệp Việt bền vững hơn

Sự kiện này được xem là một bước đi chiến lược, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc, khả năng thích ứng và cam kết sâu sắc hơn của X3Sales trong việc cung cấp các giải pháp tăng trưởng bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Việc tái định vị được thể hiện rõ nét nhất qua bộ nhận diện thương hiệu và logo mới phản ánh trọn vẹn hành trình trưởng thành của X3Sales.

Đổi mới là cốt lõi: Hành trình 10 năm bứt tốc

Từ những ngày đầu tiên với vài khách hàng ít ỏi, X3Sales đã bứt tốc trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp trên khắp cả nước. Trong suốt 10 năm qua, X3Sales đã đồng hành cùng hơn 1.000 doanh nghiệp, trải dài trên hơn 40 ngành nghề khác nhau từ cửa hàng nhỏ đến thương hiệu lớn, từ doanh nghiệp mới khởi sự đến những doanh nghiệp đã vận hành nhiều năm

Và X3Sales đã kiên trì xây dựng nền tảng vững chắc trong thời gian này: Hệ thống dữ liệu và Quy trình vận hành chuyên biệt (Chuẩn hóa quy trình tối ưu Google Ads, đảm bảo tính minh bạch và hiệu suất ROAS/CPA), đội ngũ chuyên môn Cao (Xây dựng đội ngũ chuyên gia được chứng nhận, có kinh nghiệm thực chiến sâu sắc trong đa dạng ngành nghề) và liên tục cập nhật công nghệ (Chủ động tích hợp các giải pháp tiên tiến như AI Bidding, Performance Max, và các công cụ đo lường thế hệ mới).

X3Sales mở rộng để phục vụ nhiều hơn

Nếu như giai đoạn 2016-2022, X3Sales tập trung toàn lực vào Google Ads thì giai đoạn 2022-2026 là lúc cung cấp giải pháp tổng thể mở rộng sang nhiều nền tảng: Mở rộng đa nền tảng (Google, Facebook, Tiktok, Youtube,...), Tích hợp công nghệ (Đầu tư mạnh vào các giải pháp công nghệ hỗ trợ như AI trong phân tích dữ liệu, hệ thống CRM để quản lý Lead chất lượng)

Bên cạnh đó X3Sales còn mở rộng phạm vi phục vụ dể vươn "chạm" tới nhiều ngành hàng, nhiều quy mô từ Startup, SME cho đến các Tập đoàn lớn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sự nâng cấp thương hiệu này cho thấy X3Sales sẵn sàng cho thập kỷ mới. Đây là bước chuyển quan trọng, vì doanh nghiệp Việt không chỉ cần "chạy quảng cáo", mà cần một đối tác tăng trưởng thật sự.

Phát biểu về cột mốc này, Ông Nguyễn Đức Hoà (CEO X3Sales) khẳng định: "Việc tái định vị không phải là thay đổi X3Sales, mà là thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ hơn điều chúng tôi đã và đang làm. Chúng tôi nhận thấy thị trường đã chuyển dịch. Doanh nghiệp không chỉ cần dịch vụ quảng cáo đơn thuần, mà cần một giải pháp tăng trưởng bền vững. 10 năm xây dựng nền tảng đã cho phép chúng tôi tự tin mở rộng hệ sinh thái và nâng cấp thành một Agency đa nền tảng."

Logo mới - Cột mốc cho hành trình mới

Logo mới của X3Sales.vn được xây dựng dựa trên triết lý hợp tác 1:1 giữa agency và khách hàng, trong đó giá trị tạo ra không chỉ đơn thuần là tích lũy mà còn được tăng lên theo cấp số nhân (1+1=3).

Điều này được thể hiện qua biểu tượng X3, đại diện cho hiệu quả gấp ba lần kỳ vọng ban đầu: Cùng nhau hợp tác - Cùng nhau phát triển - Cùng nhau thành công.

Biểu tượng khối tròn kết hợp với các đường nét mềm mại thể hiện dòng chảy hỗ trợ liên tục và sự linh hoạt trước những biến động nhanh của thị trường Digital Marketing. Hai đường nét giao nhau tạo cảm giác "Hội tụ - Kết nối - Đột phá", đại diện cho mô hình hợp tác bền chặt giữa đội ngũ X3Sales và doanh nghiệp, nơi tinh thần Win-Win được thể hiện rõ: mỗi bên đều đóng góp để gia tăng giá trị chung.

Màu xanh lam chủ đạo tượng trưng cho sự tin tưởng, bền vững và trí tuệ, kết hợp cùng hiệu ứng chuyển màu tinh tế mang đến cảm giác chuyển đổi và phát triển liên tục. Đi cùng nhận diện mới, khẩu hiệu "Cùng nhau kiến tạo thành công" khẳng định thông điệp cốt lõi: thành công không phải nỗ lực đơn lẻ, mà là kết quả của sự đồng hành và hành động chung giữa X3Sales và doanh nghiệp.

Hành trình thay đổi logo phản ánh quá trình X3Sales lắng nghe khách hàng và không ngừng nâng cấp trải nghiệm dịch vụ, từ một agency Google Ads thuần túy tiến gần hơn để trở thành đối tác tăng trưởng toàn diện cho doanh nghiệp.

Tái định vị thương hiệu - Bước đệm cho sự phái triển mới

10 năm qua là hành trình X3Sales không ngừng đổi mới, liên tục nâng cấp, bám sát sự thay đổi của thị trường Digital tại Việt Nam. Nhưng 10 năm tới sẽ là một chương mới, nơi X3Sales bước tiếp với một diện mạo rõ ràng hơn, một triết lý mạnh mẽ hơn và một hệ sinh thái dịch vụ toàn diện hơn. Việc tái định vị thương hiệu không phải là dấu chấm hết cho giai đoạn cũ, mà là bước đệm để X3Sales tiến xa hơn cùng doanh nghiệp Việt, những người đang nỗ lực từng ngày để tăng trưởng bền vững trong thời đại biến động.

Nếu doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm một đối tác quảng cáo Google trọn gói đủ sâu về chuyên môn, đủ rộng về giải pháp và đủ dài hơi để đồng hành trong hành trình tăng trưởng bền vững, X3Sales sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên mọi nền tảng.

Công ty TNHH Chiến Lược LifePower

Hotline: 0947.861.399

Địa chỉ: Số 9, ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Hà Nộ

Mail: Support@X3Sales.vn

Website: https://x3sales.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/x3sales

YouTube: https://www.youtube.com/@HoaAds