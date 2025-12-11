Prowtech International Vina đồng hành truyền thông cùng Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025

Với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Diễn đàn là không gian đối thoại chiến lược, đề xuất chính sách và tìm kiếm giải pháp thực tiễn cho hai trụ cột then chốt: chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Prowtech tự hào góp mặt trong Diễn đàn lần này với vai trò là đơn vị đồng hành truyền thông với mong muốn đóng góp trong việc lan tỏa hình ảnh và thông điệp về một Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Với hệ thống màn hình LED hiện đại và standee của Prowtech, đặt tại các vị trí chiến lược ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, hình ảnh và thông điệp của HEF 2025 phủ sóng rộng rãi giữa không gian đô thị. Hoạt động truyền thông đồng bộ ngoài trời - trong nhà quy mô lớn không chỉ gia tăng độ nhận diện cho sự kiện, mà còn thể hiện tầm vóc kết nối khu vực và quốc tế của Diễn đàn. Qua đó khẳng định vị thế của Diễn đàn là khởi đầu cho một hành trình hợp tác dài hạn, bền vững và mang tầm chiến lược giữa TP.HCM và Việt Nam với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp.

Truyền thông sự kiện trên LED Bến Thành, phường Bến Thành.

Tại Diễn đàn, đại diện Ban Lãnh đạo Prowtech bày tỏ kỳ vọng về việc hoàn thiện hệ thống cơ chế – chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn đo lường, chia sẻ dữ liệu và thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tăng tốc trong quá trình chuyển đổi và phát triển bền vững.

Đồng thời, đơn vị nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành và phối hợp với Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, theo đúng như tinh thần của Diễn đàn "Nhà nước kiến tạo – doanh nghiệp tiên phong – công tư đồng hành – người dân và doanh nghiệp thụ hưởng".

Bà Trịnh Minh Hiền, Phó Tổng Giám đốc Prowtech nhận hoa cảm ơn đại biểu tại Diễn đàn.

Thông qua những hoạt động đồng hành truyền thông tại HEF 2025, Prowtech tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu, tiên phong về công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực truyền thông – quảng cáo, đồng thời cam kết đồng hành cùng Chính phủ, TP. Hồ Chí Minh và các đối tác trong nước – quốc tế, chung tay xây dựng một Việt Nam xanh hơn, thông minh hơn, năng động hơn, sẵn sàng bứt phá và dẫn dắt trong kỷ nguyên hội nhập mới.