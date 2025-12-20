Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Người Việt Nam khi bắt đầu và làm bất cứ việc gì, chúng ta phải nghĩ dùng AI như thế nào để tăng năng suất lao động lên 10 lần"

Chia sẻ với Báo Nhân dân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khẳng định, làm chủ và sáng tạo công nghệ không còn là lựa chọn, mà là con đường duy nhất để Việt Nam vượt bẫy thu nhập trung bình, bảo đảm tự chủ quốc gia và vươn lên sánh vai các cường quốc.

Ông Trương Gia Bình cho biết, công nghệ, hay nói một cách khác nữa là công nghệ số, hay nói chi tiết hơn là công trí tuệ nhân tạo đang thay đổi hoàn toàn cách thức chúng ta sống, làm việc, giao tiếp.

"Người Việt Nam khi bắt đầu và làm bất cứ việc gì, chúng ta phải nghĩ dùng AI như thế nào để tăng năng suất lao động lên 10 lần, tức là 1.000%." - ông Bình nói

Theo ông Bình, nếu chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, chúng ta có thể đạt được một số thành quả nhất định. Nhưng khi vượt lên trên ứng dụng, chúng ta bắt đầu bước vào sáng tạo và làm chủ công nghệ, thì với tâm thế của các thanh niên, các trí tuệ Việt Nam, hoàn toàn có thể đưa đất nước vươn lên giàu mạnh như các nước tiên tiến trên thế giới.

Đây không chỉ là niềm tự hào dân tộc, mà còn là nền tảng bảo đảm độc lập và tự chủ của quốc gia trong một thời gian dài. Đồng thời, cũng là cơ hội để chúng ta trở thành một quốc gia hàng đầu trên thế giới.

Khi ấy, con người Việt Nam không chỉ là người dùng công nghệ trong một nền kinh tế mắc kẹt ở bẫy thu nhập trung bình, mà có thể vươn lên được hưởng thụ trọn vẹn giá trị của các dân tộc, các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Hiện nay, FPT đang dồn nguồn lực cho lĩnh vực AI. Ngày 19/12, FPT khởi công động thổ Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI quy mô 11,13 ha với tổng mức đầu tư 613 tỷ đồng. Trung tâm có ba phân khu chức năng chính là: Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sản xuất dịch vụ công nghệ số; Khu nghiên cứu ứng dụng và thử nghiệm máy bay không người lái (UAV); Trung tâm hạ tầng dữ liệu (Data Center). Dự án được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, qua đó thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đưa Gia Lai trở thành trung tâm AI quốc tế.

FPT thành lập Viện Quantum AI và An ninh mạng (QACI) với khoản đầu tư dự kiến 100 triệu USD. Viện được dẫn dắt bởi Giáo sư Hồ Tú Bảo và Phó Giáo sư Ngô Xuân Bách, tập trung đào tạo tiến sĩ và phát triển các giải pháp công nghệ lượng tử kết hợp AI.﻿

Bên cạnh đó, FPT đã công bố hợp tác chiến lược toàn diện với tập đoàn NVIDIA (Mỹ). Trọng tâm là dự án Nhà máy Trí tuệ nhân tạo (AI Factory) trị giá 200 triệu USD, sử dụng siêu chip GPU H100 nhằm cung cấp hạ tầng điện toán đám mây AI ngay tại Việt Nam.﻿

Song song với hạ tầng, FPT mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực giải pháp thông qua việc ký kết với Landing AI - công ty của "cha đẻ Google Brain" Andrew Ng. Theo biên bản hợp tác, FPT trở thành một trong những nhà đầu tư lớn và đối tác chiến lược của Landing AI tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Hai bên cam kết phát triển AI trong hai lĩnh vực, là công nghệ và giáo dục.﻿

Về nguồn nhân lực, Tập đoàn FPT xác định giáo dục là nền tảng để phổ cập tư duy AI. Hệ thống giáo dục FPT (FPT Education) đã chính thức đưa trí tuệ nhân tạo vào chương trình giảng dạy chính khóa cho toàn bộ học sinh, sinh viên nhằm chuẩn bị lực lượng lao động sẵn sàng cho kỷ nguyên số.﻿

Đầu năm 2025, FPT triển khai chương trình "Bình dân AI vụ" quy mô toàn Tập đoàn. Mỗi CBNV tham gia ít nhất một khóa học AI và ứng dụng AI vào công việc để nâng cao hiệu suất. Cùng với các khóa học trực tuyến trên nền tảng Udemy, Coursera hay nền tảng đào tạo nội bộ, FPT còn tổ chức các workshop chuyên đề về AI nhằm nâng cao hiệu suất làm việc trong từng ngành nghề và bộ phận, giúp nhân viên dễ dàng ứng dụng công nghệ này vào thực tế công việc.