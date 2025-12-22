Chuyên gia ô tô Nhật Bản: VinFast góp phần nâng cao vị thế tương lai của Việt Nam

Một ngày tháng 11/2025, ông Shimizu lần đầu đặt chân tới Việt Nam. Chuyến công tác đưa ông từ Hà Nội xuống Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng, nơi đặt tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Với Shimizu, người có hơn 50 năm hoạt động trong làng đua xe chuyên nghiệp và lĩnh vực báo chí ô tô, chuyến thăm này là dịp ông trực tiếp cảm nhận được năng lực công nghiệp của một quốc gia đang coi ngành ô tô như một trong những trụ cột phát triển dài hạn, với mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Ngạc nhiên vì tốc độ của VinFast

Mở đầu bài viết trên Car Graphic, tạp chí ô tô hơn 60 năm tuổi của Nhật Bản, ông Shimizu chỉ ra thách thức của việc chế tạo ô tô. Theo ông, để tạo ra "khối sắt" có thể chở theo sinh mạng con người, ngành thép, hóa chất, công nghệ điện tử cho tới gia công chính xác của một đất nước đều phải đạt độ chín muồi.

"Chế tạo xe hơi phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh công nghiệp, văn hóa và hiểu biết khoa học - công nghệ của một quốc gia", ông viết. Theo ông, nếu không có ngành thép cung cấp thép tấm, không có ngành hóa chất sản xuất cao su và nhựa resin, không có ngành điện - điện tử, máy móc chính xác, ngành thủy tinh… ngay cả nhà thiết kế vĩ đại nhất cũng không thể tạo ra chiếc xe tốt.

Nhìn lại lịch sử các quốc gia công nghiệp như Đức hay Nhật, ông Shimizu hiểu rằng ngành ô tô luôn gắn với hàng thập kỷ tích lũy. Chính vì thế, việc một hãng xe non trẻ xuất hiện tại đất nước đang phát triển như Việt Nam khiến nhà báo Nhật Bản cảm thấy khó tin.

"Việc nhà sản xuất mới mẻ của Việt Nam, VinFast, đang nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp xe hơi quả là đáng kinh ngạc", ông viết.

Ông Shimizu đã biết đến VinFast từ màn ra mắt tại Paris Motor Show 2018, với các mẫu xe được thiết kế bởi Pininfarina. Ông nhớ rõ không khí sôi động tại gian trưng bày của VinFast và coi đó là màn chào sân "cực kỳ mạnh mẽ".

Từ góc nhìn của ông, việc VinFast chuyển từ xe xăng sang xe điện, bước ra thị trường quốc tế, và tung ra hàng loạt mẫu xe điện chỉ trong khoảng 8 năm, đã cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng, đôi lúc còn nhanh hơn các hãng Trung Quốc. Với Shimizu, tốc độ chính là yếu tố phân biệt sức mạnh quốc gia trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại.

Nhân tố tạo thay đổi cho bức tranh di chuyển của Việt Nam

Tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng, ông Shimizu đã có dịp trực tiếp lái thử nhiều mẫu xe trong dải sản phẩm ô tô điện đa dạng của hãng.

Vị giám khảo giải thưởng Japan Car of the Year, khen ngợi VF 9 ở cảm giác vận hành êm ái, và nhận xét đây là mẫu xe mang phong cách xe gia đình cỡ lớn của Mỹ. "Xe sử dụng bộ pin CATL dung lượng 123 kWh, mô men xoắn cực đại đạt 620 Nm. Nhờ đó, khả năng tăng tốc tương đương, thậm chí nhỉnh hơn (Mitsubishi) Outlander PHEV. Khi chuyển làn tốc độ cao, xe cho cảm giác ổn định", Shimizu viết về VF 9.

Đối với VF 3, mẫu xe ông đã có cơ hội chiêm ngưỡng từ CES 2024, Shimizu ấn tượng về trải nghiệm lái chắc tay, đặc biệt lưu ý cảm giác vận hành khỏe khoắn bất kể động cơ xe chỉ ở mức khiêm tốn 40 mã lực – 110 Nm.

Nhưng trong mắt Shimizu, người từng là một tay đua chuyên nghiệp, VF 7 để lại ấn tượng rõ rệt hơn cả. Ông cho rằng VF 7 rất phù hợp thị hiếu người Nhật, vốn là những khách hàng rất nhạy cảm với cảm giác vô lăng.

"Đây là mẫu SUV năm cửa mang tính thực dụng, với hệ thống treo được tinh chỉnh phù hợp phong cách thể thao mà người lái xe Nhật ưa chuộng. Phanh nhẹ và linh hoạt", ông viết.

Song song với trải nghiệm lái, Shimizu cũng chia sẻ những quan sát về giao thông tại Hà Nội và Hải Phòng. Ông nhận định sự hiện diện ngày càng gia tăng của taxi và xe buýt điện do VinFast chế tạo hứa hẹn sự thay đổi lớn về bức tranh di chuyển của Việt Nam.

Với Shimizu, VinFast vượt ra ngoài khái niệm một hãng xe mới. "Qua chuyến đi công tác này, tôi cảm thấy rõ rằng VinFast không đơn thuần là một ‘nhà sản xuất mới’ mà là sự hiện diện chiến lược góp phần giúp nâng cao vị thế tương lai của đất nước Việt Nam", ông viết.