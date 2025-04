Một doanh nghiệp quân đội 2 năm liên tiếp thu trên 1 tỷ USD từ loại tài nguyên dồi dào của Việt Nam, thăm dò một mỏ mới có trữ lượng 125 triệu tấn

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Tổng Công ty Đông Bắc, doanh thu thuần năm 2024 đạt 28.745 tỷ đồng, tăng 0,19% so với năm 2023. Như vậy doanh nghiệp đã có 2 năm liên tiếp đạt doanh thu trên 1 tỷ USD.

Tổng lợi nhuận trước thuế là gần 889 tỷ đồng, tăng 18,35% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 614 tỷ đồng tăng 19,78% so với năm 2023.

Được thành lập năm 1994 trên cơ sở sáp nhập các đơn vị khai thác than của quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Tổng công ty Đông Bắc - trực thuộc Bộ Quốc phòng - là công ty than có quy mô lớn thứ 2 Việt Nam sau Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) với tổng tài sản 14.914 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2024).

Các sản phẩm của Tổng công ty Đông Bắc gồm có than cục, than cám, than bùn và than Đồng Giao – Ninh Bình. Kể từ năm 2021, sản lượng sản xuất của Tổng công ty này bắt đầu vượt lên trên 7 triệu tấn/năm và sản lượng tiêu thụ vượt qua mốc 10 triệu tấn/năm. Thu nhập bình quân đạt gần 21 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than, Tổng Công ty Đông Bắc cũng là một thương hiệu gắn liền với các dự án thi công xây lắp các công trình dân dụng, cảng biển, giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đầu năm 2025, Tổng Công ty Đông Bắc đã được sự cho phép của Bộ Quốc phòng tiến hành lập dự án “Kinh tế xanh - tuần hoàn tổ hợp bô-xít - Alumin - Nhôm gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

Được biết, nguồn quặng bô-xít được quy hoạch cho dự án Cụm mỏ Đắk Nông 3 gồm các mỏ Bắc Gia Nghĩa và Đắk Sin - Đắk Ru, trữ lượng sẽ đáp ứng khai thác quặng bô-xít nguyên khai công suất 12 triệu tấn/năm; tuyển quặng tinh bô-xít công suất khoảng 5 triệu tấn/năm; sản xuất Alumin công suất 2 triệu tấn/năm; điện phân nhôm nguyên liệu công suất 300.000 tấn/năm và Nhà máy điện gió tổng công suất 500MW. Tổng số vốn đầu tư dự kiến hơn 2,7 triệu USD và được chia làm hai giai đoạn; thời gian vận hành trên 30 năm.

Một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đông Bắc là Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ đã tiến hành khoan thăm dò mỏ than Bảo Đài I nằm trong khu vực trục nếp lõm của dải than Bảo Đài là dải than lớn thuộc bể than Đông Bắc Việt Nam với tổng trữ lượng và tài nguyên khoảng 125 triệu tấn.

Theo quy hoạch phát triển ngành than được Chính phủ phê duyệt, để đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đến năm 2030 Dự án khai thác hầm lò mỏ Bảo Đài I công suất 2 triệu tấn/năm cần được xây dựng mới.