Sự thật về công ty Mỹ vừa tuyên bố đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất chó robot

Theo thông báo từ ngày 5/1/2026, AMC Robotics Corporation (mã chứng khoán NASDAQ: AMCI) đã hoàn tất việc thành lập pháp nhân tại Việt Nam với tên gọi Công ty TNHH AMCV (AMCV Company Limited). Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng của hãng công nghệ Mỹ trong việc mở rộng quy mô sản xuất phần cứng, tập trung vào dòng robot bốn chân (quadruped robot) tích hợp trí tuệ nhân tạo.

AMC Robotics khẳng định việc mở rộng sang Việt Nam là bước đi chiến lược để xây dựng mạng lưới sản xuất phân tán toàn cầu. Hai động lực tài chính then chốt thúc đẩy quyết định này là: tối ưu hóa hiệu quả chi phí và tận dụng sự ổn định về thuế quan.﻿

Thực chất, công ty này chỉ có địa điểm tại Mỹ, còn "lõi﻿" hoạt động là Trung Quốc.

Theo tài liệu của công ty gửi tới sàn chứng khoán Mỹ, AMC Robotics cho biết việc thành lập và lên sàn NASDAQ được thực hiện theo hình thức SPAC (Special Purpose Acquisition Company - Công ty Thâu tóm Mục đích Đặc biệt), còn được gọi là "công ty rỗng". Thực thể SPAC ở đây là AlphaVest Acquisition.

Mặc dù đặt văn phòng điều hành tại Mỹ, "linh hồn" của AMC Robotics là ông Shengwei (Sean) Da , một công dân Trung Quốc và là người sáng lập thương hiệu camera Trung Quốc "YI". Thương hiệu "YI" của ông Da từng có mối quan hệ đối tác chiến lược và nhận đầu tư từ Xiaomi, Dù ông Da khẳng định Yi không thuộc sở hữu của Xiaomi.

Hình ảnh chó robot Cyberdog 1 của Xiaomi (trái) và Kyro của AMC Robotics (phải).

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập để niêm yết trên sàn Nasdaq, ông Da sẽ tiếp tục là cổ đông kiểm soát , nắm giữ khoảng 70% tổng số cổ phiếu phổ thông của công ty.

AMC Robotics thậm chí đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng việc thực thi các phán quyết pháp lý của tòa án Hoa Kỳ đối với đội ngũ lãnh đạo công ty có thể là "bất khả thi" do tài sản của họ nằm ngoài lãnh thổ Mỹ.﻿

Về nguồn cung, phần lớn sản phẩm của AMC Robotics đến từ Senslab Technology , một công ty Trung Quốc mà ông Sean Da nắm giữ 38% cổ phần.

Thậm chí, theo bản đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân tại Việt Nam, công ty AMCV có vốn nhỏ chỉ 2,6 tỷ đồng, và không có ngành nghề sản xuất. Toàn bộ ngành nghề kinh doanh là buôn bán, lập trình, dịch vụ máy tính, xử lý dữ liệu, cho thuê có liên quan.