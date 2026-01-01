Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 16/1: Doanh nghiệp thép đầu tiên công bố BCTC,LNTT giảm 94% so với cùng kỳ, công ty bất động sản báo lãi quý 4 tăng gần 50%

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2024 ngày 16/1:

KienlongBank (KLB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4/2025 đạt 786 tỷ đồng, tăng tới 124% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, ngân hàng này ghi nhận mức lãi 2.323 tỷ đồng, tăng trưởng 109%.

Cùng chiều khởi sắc, Chứng khoán TCBS (TCX) báo lãi quý 4 đạt 2.041 tỷ đồng, tăng trưởng 119%. Tính chung cả năm 2025, TCBS mang về 7.109 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng mức tăng 48%.

Tuy nhiên, nhóm chứng khoán đã bắt đầu có sự phân hóa khi DNSE Securities (DSE) ghi nhận lợi nhuận quý 4 sụt giảm 72%, chỉ còn 12 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ kết quả tốt từ các quý trước, lũy kế cả năm của DSE vẫn tăng trưởng 50%, đạt 340 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp thép đầu tiên công bố BCTC quý 4/2025, Thép Tấm lá Thống Nhất (TNS) báo lợi nhuận quý 4 sụt giảm tới 94%, chỉ còn 2 tỷ đồng so với con số 26 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Sự sụt giảm này đã kéo lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp thép này xuống còn 19 tỷ đồng, giảm 68%.

Trong lĩnh vực bất động sản, Vinaruco (VRG) ghi nhận một quý 4 tương đối khả quan với lợi nhuận đạt 51 tỷ đồng, tăng trưởng 47%. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2025, lợi nhuận của VRG vẫn sụt giảm 44%, chỉ đạt mức 46 tỷ đồng.

Thủy sản Mekong (AAM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với lợi nhuận trước thuế lỗ hơn 483 triệu đồng, cải thiện so với mức lỗ gần 1,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp báo lãi trước thuế đạt 3,7 tỷ đồng, một bước tiến lớn so với khoản lỗ 6 tỷ đồng của năm trước đó.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 4/2025 và ước tính kết quả kinh doanh năm 2025: