VNG 2025: Đổi mô hình, dồn lực cho AI

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Tập đoàn này trong năm 2025 chính là việc chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG Group), để phù hợp thực tế doanh nghiệp đang hoạt động đa lĩnh vực. Việc chuyển sang mô hình tập đoàn giúp VNG phân bổ lại nguồn lực giữa các mảng kinh doanh, đồng thời cho phép doanh nghiệp tập trung vào hoạch định chiến lược và đầu tư dài hạn.

Song song với quá trình tái cấu trúc, VNG tiếp tục duy trì mức đóng góp ngân sách ở nhóm đầu trong khối doanh nghiệp công nghệ tư nhân. Theo số liệu do CafeF tổng hợp, năm 2025 VNG đóng góp 1.588 tỷ đồng vào Ngân sách nhà nước, xếp thứ 29 trong Top 100 doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp góp mặt tại bảng xếp hạng này.

Đẩy mạnh hạ tầng và hệ sinh thái nghiên cứu AI

Trong năm 2025, AI tiếp tục được Tập đoàn này đặt ở vị trí ưu tiên trong các kế hoạch đầu tư, với trọng tâm là hạ tầng, nền tảng và hoạt động nghiên cứu.

Ở lớp hạ tầng, VNG Cloud và GreenNode chính thức hợp nhất thương hiệu dưới tên GreenNode, hướng tới việc thống nhất cloud truyền thống và AI Cloud hiệu năng cao trên cùng một nền tảng. Việc hợp nhất giúp tập trung nguồn lực, tối ưu vận hành và nâng cao năng lực triển khai AI cho doanh nghiệp, kể cả ở quy mô khu vực.

Lớp nền tảng của VNG cũng ghi nhận nhiều bước tiến trong năm qua, khi GreenNode chính thức ra mắt GreenMind, mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở đầu tiên dành riêng cho tiếng Việt. Mô hình này đã vượt qua quy trình thẩm định khắt khe của NVIDIA để được tích hợp lên nền tảng toàn cầu NVIDIA NIM.

Song song với đầu tư công nghệ, VNG cũng đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái nghiên cứu AI thông qua hợp tác với các trường đại học top đầu. Tháng 5/2025, Tập đoàn này ký kết hợp tác chiến lược với Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai mô hình "3 Nhà", với cam kết đào tạo 1.000 sinh viên chất lượng cao và tài trợ 25 tỷ đồng cho các hoạt động R&D của trường trong 3–5 năm tới.

Chỉ sau sáu tháng "bắt tay", hai bên đã khai trương Saigon AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM, tập trung vào các bài toán ứng dụng AI cho phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tài trợ số GPU trị giá 6 tỷ đồng cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại ba trường đại học thành viên thuộc ĐHQG - HCM.

Gắn công nghệ với tác động xã hội

Trong năm 2025, bên cạnh hoạt động kinh doanh, các nguồn lực công nghệ của VNG tiếp tục được sử dụng nhiều trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, cũng như trong các hoạt động cộng đồng diện rộng.

Ví điện tử Zalopay đã hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (RAR – Bộ Công an) triển khai xác thực định danh điện tử trên nền tảng VNeID, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ an sinh xã hội. Quý III/2025, tính năng Trợ lý Công dân số AI ra mắt, thu hút hơn 180.000 người dùng chỉ sau một tháng, hỗ trợ tra cứu thông tin hành chính và pháp lý trực tiếp trên nền tảng Zalo.

Trong các đợt mưa lũ, thông tin cảnh báo thiên tai cũng liên tục được truyền tải tới người dân thông qua nền tảng này, giúp người dân và các địa phương giảm thiểu thiệt hại, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Song song đó, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tiếp tục được triển khai đa dạng. Riêng trong năm 2025, cộng đồng các sản phẩm thuộc VNGGames đã quyên góp 7 tỷ đồng hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 11. Mới đây nhất, Quỹ Kiến tạo Ước mơ (DMF) do VNG bảo trợ cũng vừa tiến hành tái thiết nhiều trường học bị hư hỏng sau mưa lũ tại Đắk Lắk, Gia Lai và Huế, với tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng.

Cũng thông qua Quỹ DMF, doanh nghiệp đã phối hợp với Bộ Công an trao tặng 33 căn nhà tình nghĩa tại An Giang và Thanh Hóa trong 6 tháng cuối năm, hưởng ứng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động. Dự án chạy bộ gây quỹ UpRace 2025 cũng huy động được hơn 3,7 tỷ đồng để phục vụ các hoạt động an sinh, giáo dục và y tế tại các tỉnh chịu thiệt hại do thiên tai.

Theo ước tính, từ năm 2020 đến nay, VNG đã đóng góp gần 100 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội.

Trong năm 2025, Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã trao Bằng khen cho VNG, ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong công tác chuẩn bị, tổ chức và đón tiếp Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1, đồng thời đánh giá cao vai trò và những đóng góp lâu dài của VNG đối với phát triển kinh tế – xã hội, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Thành phố,