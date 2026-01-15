Việt Nam có hãng hàng không mới của đại gia Đông Âu kín tiếng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cơ cấu cổ đông sáng lập của Crystal Bay Airlines, Công ty cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, tương đương 94% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Đức Chi, góp 15 tỷ đồng, chiếm 5% và ông Bùi Tường Chi góp 3 tỷ, nắm 1% còn lại.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Crystal Bay Airlines vừa được thành lập ngày 6/11/2025, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Theo đăng ký, ngành nghề kinh doanh chính của công ty là vận tải hành khách hàng không. Trụ sở chính tại tòa nhà VCN Tower, số 2 Tố Hữu, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.﻿

Người đại diện pháp luật ﻿của doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Tường Chi - Tổng giám đốc.

Về cơ cấu cổ đông sáng lập, Công ty cổ phần Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, tương đương 94% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Đức Chi, góp 15 tỷ đồng, chiếm 5% và ông Bùi Tường Chi góp 3 tỷ, nắm 1% còn lại.

CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, thành lập năm 2016, do ông Nguyễn Đức Chi sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT﻿. Công ty có vốn điều lệ hơn 2.659 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Chi quê ở Nghệ An, cũng từng có thời gian học tập, lập nghiệp khá thành công tại Nga như một số tỷ phú của Việt Nam hiện tại.

Crystal Bay có trụ sở tại TP. Nha Trang, là tập đoàn đầu tư và phát triển du lịch, chuyên khai thác hoạt động lữ hành quốc tế đến Việt Nam trong nhiều năm qua. ﻿

Năm 2022, Crystal Bay đã tổ chức các chuyến bay charter bay thẳng từ Amaty (Kaz) và Tashkent (Uzbek) về Cam Ranh. Sang năm 2023, Tập đoàn khai thác các chuyến bay charter đưa du khách từ Taiwan (Trung Quốc) về Cam Ranh. Năm 2024, Tập đoàn thực hiện các chuyến bay thuê bao đưa đón khách du lịch từ Úc và Ấn Độ đến Cam Ranh; từ các nước thuộc khối Liên Xô cũ (Uzbekistan, Kazakhstan) đến Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Quốc; từ Đài Loan, Mông Cổ đến Cam Ranh, Phú Quốc...﻿

Hệ sinh thái của Crystal Bay có khá nhiều công ty thành viên như Công ty TNHH Crystal Bay Tour , Công Ty Cổ Phần Thẻ Du Lịch Crystal Bay, Công ty Cổ Phần Du Lịch Crystal Bay Discovery﻿, Công ty TNHH COFFEE TRIP VIET NAM﻿, Công Ty TNHH Selfie Travel Vietnam,...

Tập đoàn Du lịch Crystal Bay hiện đang phát triển và vận hành hệ thống dự án nghỉ dưỡng quy mô tại các tỉnh miền Trung, tiêu biểu là Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa tại bãi biển Bãi Dài.

Tại khu vực Ninh Thuận, doanh nghiệp triển khai dự án Rocko Bay Resort do đơn vị NDA Group từ Pháp đảm nhận thiết kế kiến trúc. Một dự án khác tại Cam Ranh là Selectum Noa Resort, tập trung vào mô hình nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao trên diện tích bờ biển lớn.

Tại Phan Rang, tổ hợp SunBay Park Hotel & Resort được xây dựng theo mô hình tích hợp giữa lưu trú và 101 loại hình dịch vụ giải trí biển.

Ngoài ra, tập đoàn còn có dự án Peacock Marina Complex với điểm nhấn là tòa tháp đôi cao 81 tầng, phân chia công năng thành tháp khách sạn, tháp căn hộ và các phân khu biệt thự mặt nước.

