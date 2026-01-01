Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cập nhật BCTC quý 4/2025 ngày 15/1: Doanh nghiệp đầu tiên báo lãi nghìn tỷ, một doanh nghiệp ô tô lỗ liên tiếp 15 năm

15-01-2026 - 01:09 AM | Doanh nghiệp

Bức tranh lợi nhuận quý 4/2025 của các doanh nghiệp đang dần hé lộ với mở màn bằng nhiều kết quả tăng trưởng cao.

Các doanh nghiệp mới công bố báo cáo tài chính quý 4/2025

Chứng khoán VIX (VIX) , trong quý 4/2025, VIX ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt tới 1.601 tỷ đồng, gấp gần 12 lần so với con số 134 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước (tăng trưởng 1.098%). Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp này báo lãi 6.717 tỷ đồng, tăng tới 724% so với năm 2024.

Cùng nhóm ngành, Chứng khoán MBS (MBS) cũng có một quý kinh doanh khởi sắc với lợi nhuận trước thuế đạt 385 tỷ đồng, tăng 86% so với quý 4/2024. Tính chung cả năm 2025, MBS mang về 1.415 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 52%.

Ở nhóm ngành dược phẩm, Agimexpharm (AGP) báo lãi quý 4 đạt 20 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, công ty dược phẩm này đạt 66 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 9%.

Trong lĩnh vực năng lượng, Thủy điện Nước Trong (NTH) ghi nhận lợi nhuận quý 4 đạt 20 tỷ đồng, tăng 15% so với quý 4/2024. Lũy kế cả năm 2025, NTH đạt 73 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 34% so với thực hiện năm trước.

Trái ngược với các doanh nghiệp, Ô tô Giải Phóng (GGG) vẫn chưa thể thoát khỏi vòng xoáy khó khăn dù doanh thu tăng trưởng mạnh. Trong quý 4/2025, doanh nghiệp này báo lỗ 4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 5 tỷ đồng). Tính chung cả năm 2025, Ô tô Giải Phóng vẫn ghi nhận mức lỗ trước thuế 15 tỷ đồng. Đây là năm thứ 15 liên tiếp GGG báo lỗ.

Ngọc Điệp

