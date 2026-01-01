Công ty dược đầu tiên báo lãi quý 4 năm 2025

Theo báo cáo tài chính mới công bố, trong quý 4/2025, Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ghi nhận doanh thu thuần đạt 233 tỷ đồng, tăng trưởng 4,32% so với mức 223,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt hơn 75,9 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế (LNST) trong Quý 4 đạt 14,64 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,44% so với Quý 4/2024.

Mặc dù doanh thu tăng khá nhưng lợi nhuận quý này bị thu hẹp biên độ tăng trưởng do áp lực từ các khoản chi phí vận hành.



Tính chung cả năm 2025, Agimexpharm đạt tổng doanh thu thuần gần 845 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2024. Tổng LNST cả năm đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 6% so với con số 49 tỷ đồng của năm trước đó.



Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Agimexpharm đạt 1.363,5 tỷ đồng, tăng gần 25% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh lên mức 125,4 tỷ đồng (đầu năm chỉ 47,4 tỷ đồng).

Phần lớn nguồn vốn này được đổ vào dự án xây dựng nhà máy thuốc dạng lỏng tại Bình Hòa (hơn 75,9 tỷ đồng) và hệ thống lọc khí cho nhà máy (hơn 11,8 tỷ đồng).



Để có nguồn vốn đầu tư, Agimexpharm đã đẩy mạnh vay nợ. Tổng nợ phải trả cuối năm 2025 lên tới 909,2 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 515,59 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản vay tại ngân hàng VietinBank, Vietcombank và Techcombank.

Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm cuối năm đạt 454,29 tỷ đồng. Trong năm, Agimexpharm đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 266,15 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu ESOP cho người lao động. Hai cổ đông lớn nhất hiện nay là Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (nắm giữ 30,19% vốn) và ông Nguyễn Văn Kha (nắm giữ 12,76% vốn).

Kết phiên giao dịch ngày 14/1, cổ phiếu AGP có giá 36.300 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt hơn 1.000 tỷ đồng.