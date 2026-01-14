Honda Việt Nam nộp ngân sách Nhà nước năm 2025 gần 12.000 tỷ đồng, chiếm 83% thị phần xe máy nội địa

Theo Báo Phú Thọ, ngày 13/1, Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án “các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam gắn với tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII” do đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty Honda Việt Nam và Tập đoàn CNCTech.

Honda Việt Nam có mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ từ năm 1996. Công ty có 3 nhà máy sản xuất, với công suất trên 2,7 triệu xe/năm. Công ty đã khánh thành nhà máy thứ 2 vào năm 2008 và ra mắt mẫu xe ga đầu tiên; tháng 9/2011 xuất xưởng chiếc xe thứ 10 triệu; tháng 11/2014 khánh thành nhà máy sản xuất thứ 3 tại tỉnh Hà Nam cũ; tháng 9/2016 xuất xưởng chiếc xe thứ 20 triệu; tháng 3/2025 ra mắt mẫu xe gắn máy điện đầu tiên; tháng 6/2025 xuất xưởng chiếc xe máy thứ 40 triệu, với tỷ lệ nội địa hóa xe máy đạt 97%, ô tô khoảng 26%.

Hiện Công ty có 8 dòng xe, chiếm khoảng 83% thị phần xe máy và 9% thị phần ô tô Việt Nam; tỷ lệ xuất khẩu khoảng 25%. Công ty giải quyết việc làm cho hơn 10.000 người... Năm 2025, Công ty nộp ngân sách Nhà nước cho tỉnh Phú Thọ hơn 11.880 tỷ đồng.

Đầu năm 2026, Công ty tiến hành lắp ráp mẫu xe Honda CR-Ve:HEV, đánh dấu bước chuyển chiến lược sang điện khí hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, mục tiêu Net zero, đón đầu các ưu đãi thuế, đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất xe hybird.

Honda Việt Nam là liên doanh giữa Công ty Honda Motor (Nhật Bản), Công ty Asian Honda Motor (Thái Lan) và Tổng Công ty Máy Động Lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM). Trong đó, VEAM đang nắm giữ 30% cổ phần Honda Việt Nam.﻿

Tổng doanh số bán xe máy cả năm 2024 của Honda Việt Nam là 2.147.025 xe, tăng 2,8% so với năm 2023. Như vậy, thị phần xe máy của Honda Việt Nam trong năm 2024 đạt khoảng 80,9% (tính trong Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam – VAMM). Tổng doanh số bán ô tô cả năm 2024 là 28.267 xe﻿.